Gloria Carrá sobre Luciano Cáceres: "Está todo bien pero no tenemos vínculo" Crédito: Archivo

La separación entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres, hace cuatro años, no se realizó en buenos términos. Después de que ella comenzara una disputa legal contra él, acusándolo de no cumplir con la cuota alimentaria que había dispuesto el juez para la hija de ambos, Amelia, las idas y vueltas entre los dos tomaron estado público y las acusaciones cruzadas llegaron a los medios. Tras un tiempo de silencio, esta semana la actriz volvió a referirse a la relación con su ex y contó como están hoy en día.

"Uno cuida a los hijos de sufrir hasta donde puede, después son vivencias", dijo al ser consultada sobre cómo resguardó a sus hijas al separarse de sus padres. "Cuando Ángela [Torres] era chiquita, y no había cumplido un año, yo ya me había separado de su papá. Esto fue hace un montón, veinte años atrás, y me acuerdo que le conté a una amiga que me daba culpa por ella, a lo que mi amiga me respondió: 'Pero Glo, de un tiempo a esta parte todos van a ser hijos de padres separados'. Y tenía razón en algún punto. Lo mejor es tratar de tener una buena relación", agregó durante una entrevista con Mitre Live, realizada en Instagram por el periodista Juan Etchegoyen.

A pesar del dolor de una separación, Gloria contó que hay otras cosas que la asustan más a la hora de pensar en sus chicas. "Con mis hijas el miedo más grande no es ese, sino que es cuidarlas de un otro que les quiera hacer daño. Ángela es grande y lo hablamos, pero con Amelia también. A mí me desespera ver chicas golpeadas por los novios. Ni hablar de las mujeres que han matado durante la cuarentena", expresó.

"A veces veo algo que pasa y pienso: '¿Cómo se lo digo a Amelia?'. Entonces, la llamo y le digo: 'Nunca dejes que ni un novio, ni un tío, ni un padre te toque donde no te guste y te haga sentir mal. Vos siempre sabés que podés contar conmigo y podes hablar. Nunca dejes que te amenacen'. Eso ocupa más tiempo que la separación con su padre", reafirmó.

Inmediatamente, Carrá se refirió a cómo vive hoy la pequeña que tuvo con Cáceres, que sus padres no estén más juntos. "La separación con su padre la tiene transitada y la va transitando día a día. Tratamos de darle todo el amor posible. Lo otro ocupa más mi tiempo, me desespera", volvió a expresar antes de revelar cómo es su relación con los padres de sus hijas.

"Con el padre de Ángela ya no tengo vínculo, por suerte, porque ella es grande y trato de no tenerlo.Con el padre de Amelia está todo bien, pero no tenemos un vínculo, nos saludamos y listo", contó sin tapujos. "Sí estamos muy atentos a ella, siempre nos ponemos de acuerdo para criarla. Los dos estamos muy pendientes de sus necesidades y damos muchísimo amor, pero aparte de eso no tenemos relación", agregó antes de hacer una reflexión final. "Siempre hay que pensar en los hijos primero".