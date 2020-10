Gonzalo Nannis, durísimo contra Claudio Paul Caniggia: "Es un traidor"

Gonzalo Nannis tuvo palabras muy fuertes contra Claudio Paul Caniggia, e incluso contra su propia hermana, Mariana Fuente: Archivo

La guerra de los Caniggia pareciera no tener fin. Al polémico divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, se suma una nueva voz: la de Gonzalo Nannis, el hermano de la mediática, que disparó contra los dos.

"Siempre lo mismo, cosas de familia, plata. A Mariana la he visto un par de veces últimamente, pero cuando le tocás ciertos temas se escabulle", comenzó Gonzalo, al aclarar los motivos de su diálogo con Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró por la pantalla de ElNueve.

Tras asegurar que su hermana está en el país, reveló que el exfutbolista "se escapó" a México. "Claudio se fue por los negocios con el Gobierno anterior que lo están investigando. Hizo lo mismo también cuando Mariana empezó con todo esto. Se escapó a Brasil", señaló, ante la mirada atónita de los panelistas del programa de espectáculos.

Si bien aseguró que tiene una mala relación con ambos, Nannis también confesó que fue Caniggia quien lo traicionó. "Creo que él es peor. Ella es mi hermana, la conozco, pero con él es distinto. Creía que era mi amigo y me c.... No me pagó por mi trabajo. Había cosas que pasaban sobre las que en su momento uno no decía nada. Tengo tanto para decir, que no olvido. Caniggia es un traidor", lanzó molesto.

"Me debe plata. En su momento eran 350 mil dólares. Hoy es una fortuna. Le hice un juicio y lo gané en primera instancia pero después lo perdí en cámara 2 a 1. Me enteré que lo arregló", agregó. Por otro lado, contó que todas las pruebas que tenía en su contra se las dio a su hermana.

"Con los negocios que hizo tiene mucha guita. Por eso la dejó. No le quiso dar más un peso. De hecho, Mariana se enteró por un bozal legal que tenía nueva pareja. Muy cobarde", concluyó.

