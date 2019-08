En una entrevista radial la panelista contó en qué momento de su vida la encuentra el abuelazgo Crédito: Instagram

Graciela Alfano va a ser abuela y no puede disimular su alegría. La panelista de Los ángeles de la mañana realizó el anuncio en el programa y este sábado brindó más precisiones sobre su flamante estado en una entrevista radial.

En diálogo con Agarrate Catalina, la exvedette contó: "Mi nuera está embarazada de cuatro meses, así que lo esperamos para fin de año.Creemos que es una nena, pero la seguridad se tiene siempre con el varón. Ya se va a ver mejor. A mí me encantaría, porque tengo tres varones. ¡Alguna muñequita me gustaría comprar en esta vida! Es una sensación muy particular. Ahora lo digo, pero ya hace un tiempito que lo venía internalizando".

"Me imagino haciendo un desastre como abuela. Ya vengo practicando con las nietas de mis íntimas amigas.Si bien ellas son abuelas prolijas que siguen al pie de la letra lo que le dicen las madres, yo les digo que con los niños las abuelas podemos ser flexibles. Todo lo que no pudimos hacer como padres, porque son los que educan y reprimen, las abuelas nos divertimos", reveló.

Además, agregó: "Yo recuerdo a mi abuela. Yo llegaba y todo era una fiesta. Me dejaba comer la banana con la mano, algo que mi mamá no me permitía por los gérmenes... Si no me quería bañar antes de volver a mi casa, no me bañaba. Como abuela, tenés que ser más permisiva. Ese es el recuerdo que todos tenemos de nuestras abuelas: el de alguien que nos daba los gustos".

" El abuelazgo me agarra en un momento excelente de vida. En mis 48 años de carrera yo viví momentos en los que me he retirado, incluso con las advertencias de mentores y de personas que me querían, que me decían que se iban a olvidar de mí. Yo sentía que tenía que tomar aire y darme el tiempo para mi vida personal. A veces, un personaje como el de Graciela Alfano diva, que se te encaja en la cara y se te encaja en el cuerpo, no te permite tomarte un tiempo para el corrimiento personal. Y cuando siento que estoy más madura, me muestro, como ocurre ahora en LAM", aseguró.

Con respecto a cómo se siente en su nuevo rol de panelista en el ciclo de eltrece, aseguró: "Estoy muy contenta en el programa. Me llevo bien con todos, estoy cómoda ahí y me divierto. Pero una necesita el ego para hacer este trabajo, sino ni salís al escenario. Este tipo de trabajo requiere un ego. Igualmente, no somos amigos sino compañeros de trabajo, que tienen como objetivo hacer un buen producto y medir bien en el rating".

A pesar de que es con quien protagoniza algunos de los cruces al aire más picantes, Alfano aseguró que Yanina Latorre es su compañera favorita: "La respeto como persona y me divierte muchísimo. Le acabo de pegar una gastada en Twitter y se la está aguantando como la mejor. No se queda, es activa, es enérgica, le pone ganas y nunca está dormida".

La actriz contó, además, que con el tiempo pudo enmendar algunos de sus errores: "Estoy amigada con mi sombra. He tenido algunos exabruptos en mi vida y me he equivocado, un caso es el de Aníbal (Pachano). Con él ahora somos amigos y estamos muy bien. Uno tiene que reconocer que eso no estuvo bueno y hay que aprender".