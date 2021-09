Graciela Alfano habló sobre la relación con su madre, la sucesión que llevan adelante sus hijos y el reclamo de una casa

Graciela Alfano vuelve a ser noticia esta semana por sus últimas declaraciones, en las cuales no solo se volvió a referir a la mala relación que la unía con su madre, sino que contó que sus hijos iniciaron la sucesión de sus bienes y ahí empezaron a detectar vario problemas con algunas propiedades.

Ayer, en diálogo con el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, se refirió a una casa del barrio de Flores que formaría parte de sus bienes sucesorios y que se encontraría usurpada desde hace varios años. “No tengo idea de esa casa, y nunca estuve ahí. No reclamo nada porque cedí mis derechos sucesorios a mis hijos. Hay un momento en que una no quiere ya tener problemas y le di todo a mis hijos. Seguramente apareció esa propiedad y la estarán reclamando, como corresponde. Hay que hablar con mis hijos (Nicolás Ruskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo) porque yo no tengo idea”, expresó ella aunque luego aclaró que fue su hijo Francisco el que inició el reclamo legal.

FUERTE | En medio del escándalo por la casa "usurpada", Graciela Alfano revela la cruel historia detrás de la relación con su madre



"Mi madre no me amó porque no podía amar"

"Ella me hizo cosas gravísimas pero yo no la odiaba"



— JOTAX (@JotaxTV) September 1, 2021

Es sabido que Alfano nunca tuvo una buena relación con su mamá, Lily, fallecida en 2014. “Mi madre era una mujer muy mala y lo fue hasta el último momento de su vida. Me costó traerla a mi casa de Recoleta a morir. Fue un año y medio tremendo, de un sufrimiento espantoso porque nuestra relación era malísima. Sin embargo, tuvimos un momento mágico, como una declaración de amor a mi persona que se dio justo antes de morir”, relató conmovida.

Luego agregó: “Por eso hay cosas que desconozco, mi mamá compraba departamentos, terrenos y yo no tenía idea. Aparecieron otras propiedades. Salí a la vida de esa manera y no me gusta ser víctima, aunque tuve que atravesar muchas cosas desde muy chica, con apenas 5 años. Mi madre no me amó porque no podía amar, tenía una emocionalidad nula, pero eso no impidió que yo la amara con toda mi alma. Aún en su agonía, en mi casa, hizo cosas graves y me dolieron y le dije que podía hacer lo que le diera la gana, pero no iba a lograr que yo la odiara porque iba a amarla hasta el último aliento”.

Después la actriz reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de su mamá: “Ella se daba cuenta de que era el final, pesaba 28 kilos y temblaba y ahí se apoyó en mí porque estaba a su lado. Y le pasé una crema por todo ese cuerpo flaco, horrendo, arrugado y pensaba que no sabía cómo podía amar tanto a esta carne que caía. Y decía ‘yo soy tan perfeccionista en la vida siento un amor tan grande por vos, a pesar de todo’. Y como ella tenía mucho frío, me desnudé y me acosté a su lado para darle calor con mi propio cuerpo. Ella me decía que me quedara, que le gustaba. Entonces la miré a los ojos y le dije que lo primero que había visto cuando nací fueron tus ojos y pensé todo lo que pasé, en el abandono, el abuso, el hambre. Y ella me respondió que mis ojos iban a ser lo último que ella viera antes de morir. Fue un acto de amor fuerte y murió y yo morí con ella porque murió ese pasado, la víctima, la niña abusada. Y me levanté yo, esta Graciela”, concluyó.

