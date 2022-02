Graciela Alfano recordó el preocupante comentario de Gustavo Martínez

En el día de ayer, la triste noticia de la muerte de Gustavo Martínez (expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos Felipe y Martita) conmocionó al mundo del espectáculo. Sentidos mensajes en las redes sociales, una interna familiar desconocida y las hipótesis sobre los motivos de este trágico final circularon por todos los medios. Esta mañana, Graciela Alfano -una persona muy allegada al entorno de Fort- contó cómo fue la última vez que se cruzó con Martínez y qué es lo que le confesó.

“Lo vi en el rodaje de la serie El comandante, que está haciendo Disney. Es una serie extraña, diferente. Una suerte de homenaje donde estaban todos los de la familia”, comentó la actriz en comunicación con Nosotros a la mañana. Tras aclarar que este encuentro fue en octubre del año pasado, Alfano advirtió que notó algo raro en la expareja del chocolatero. “Estábamos con Marina Calabró y lo cruzamos a Gustavo. Marina, que estaba más atenta que yo, dijo: ‘Che, que raro que no nos conoce’. Ella es muy observadora y lo pudo ver”, reveló.

“Lo acompañaban todo el tiempo, lo querían tener en un lugar privado. Yo, que lo conozco desde antes, tenía otro cuerpo, otra energía y ahora estaba flaquito. Mi percepción no fue la de un hombre enfermo sino un hombre en paz. No participaba de la conversación que teníamos pero se reía de lo que decíamos. Cuando nos quedamos solos, le pregunté cómo lo estaba pasando y me dijo: ‘A mí no me interesa más esta vida, yo ya hice todo’”, relató sin darse cuenta en ese momento de la carga de sus palabras.

Por último, Alfano hizo referencia a los misteriosos posteos de Felipe Fort tras la muerte de su tutor y pidió más bondad para el adolescente: “No olvidemos que Felipe es un chico de 17 años. Un menor de edad que está pasando por un dolor muy grande. Los adolescentes expresan la tristeza en forma de ira, no de dolor. Se le murió un segundo padre. Tenemos que tener piedad y empatía con este jovencito”, remató.