Graciela Alfano revolucionó las redes con su experiencia en una playa nudista

Graciela Alfano volvió a acaparar el protagonismo al compartir con sus seguidores una experiencia poco convencional: su visita a una playa nudista en Uruguay. La actriz relató en primera persona cómo vivió ese momento y revolucionó las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la exvedette publicó una serie de imágenes desde un entorno natural en Punta del Este, donde se la puede ver disfrutando del sol y del mar y descansando rodeada de vegetación.

“Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico!”, escribió primero la actriz, que se alojó durante unos días en un complejo de domos ubicados en plena naturaleza. En la misma publicación, Alfano describió el entorno: “A escasos metros de la playa Solanas y en medio de la naturaleza pura, con visitas de colibríes y mariposas a toda hora, ¡un ambiente de confort y lujo fabulosos!”, resaltó.

Alfano se mostró radiante en distintas postales que compartió en las redes sociales Instagram

A continuación y refiriéndose a la proximidad del lugar con la reconocida playa donde se alojó, agregó: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde, por supuesto, ¡revoleé la bikini al agua!”.

En un video grabado en ese lugar, la artista de 73 años aparece por momentos con el torso al descubierto, cubriendo sus partes íntimas con stickers de corazones. Junto a las imágenes, Alfano relata cómo fue su experiencia y se muestra disfrutando del paisaje.

La actriz comparte con sus seguidores distintas reflexiones en relación al bienestar personal y la autoestima Instagram

Las repercusiones al posteo fueron instantáneas y sus seguidores inundaron los comentarios con todo tipo de halagos dirigidos a la actriz. “Diosa total, eres mi inspiración de vivir la vida y disfrutar. Te felicito, sigue brillando”, “Cada día más hermosa” y “Divina” son las frases que se leen en algunos de los mensajes que le dedicaron.

La exvedette disfruta del verano en Punta del Este Instagram

Cabe recordar que Alfano mantiene una activa presencia en las redes sociales, con contenidos que combinan sensualidad y mensajes de autocuidado y bienestar. Días antes de su experiencia en la playa nudista, había dado que hablar con un video en cámara lenta a bordo de un auto eléctrico de lujo, en el que expresó: “Me gusta la velocidad. Me gusta el fuego. Me gusta celebrar. Me gusta amar... Solo llega a mi vida amor, alegría, abundancia y fuerza arrolladora. ¡Nada puede conmigo, ni pudo ni podrá!”, manifestó en ese momento.

La promesa de una cita que dio que hablar

Semanas atrás, Alfano también fue noticia por una producción fotográfica en la que encendió Punta del Este con un look playero coincidiendo con un nuevo aniversario de la coronación que lanzó su carrera 55 años atrás, cuando obtuvo el título de Miss Siete Días en la disco Enterprisse de Mar del Plata.

Días después, su nombre volvió a ocupar los titulares cuando trascendió que la exvedette había reconocido estar nuevamente en contacto con Mauricio Macri. La revelación se dio en un picante mano a mano con Moria Casán, conversación en la que Alfano habló de su vínculo con el empresario, recientemente separado de Juliana Awada.

Según relató, el expresidente la habría contactado de madrugada e invitado a salir. “Hoy a las cuatro de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, aseguraba, aunque aclaraba: “No sé si él escribió a las cuatro de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

“Solo por la señora Moria Casán, mi prima hermana del alma, yo me levanto después de acostarme a las cinco de la mañana, y me pongo el gorro, la bikini, el aceite… Me hago todo”, dijo la actriz días atrás en relación a cómo se preparó para la nota y la conductora no dejó pasar el dato: “Ayer te acostaste a las cinco, el otro día leíste el mensaje de Macri a las cuatro, ¿qué pasa con tus horarios en Punta? ¡Estás desmadrada!”, lanzó la diva de eltrece.

Durante la entrevista, Alfano también habló de su última relación con un empresario multimillonario que luego inició un romance con otra mujer. “Todo el mundo se supone que quiere estar conmigo y el tipo se va con cualquiera. Lo quiero matar. Pero nunca fue amor. Fue entretenimiento”, apuntó.