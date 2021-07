Graciela Alfano volvió a hablar sobre su dolorosa separación con Matías Alé y apuntó contra Silvina Escudero: “Ella sabrá lo que hizo”

“Tardé 10 años en superarlo”, confesó Graciela Alfano hace unos días sobre su separación de Matías Alé. Su declaración sorprendió a todos, inclusive hasta el propio actor, que le dedicó unas emotivas palabras en televisión. Ante semejante repercusión, la actriz volvió a hablar del tema y si bien advirtió que el amor entre ellos se terminó, aseguró que “el dolor está intacto”.

“Tomé 10 años de antidepresivos (...). La pareja se supera. Todos podemos ir a un terapeuta, hacemos reiki, yoga, hablamos con amigos, pero el dolor no se va nunca”, comentó este miércoles en el piso de Nosotros a la mañana. Tras asegurar que la única opción es transitarlo para poder avanzar, Alfano confesó que no guarda rencor contra su expareja: “El rencor y la ira ya la pasé. Lo que me atraviesa de punta a punta, y hoy tengo el coraje de decir, es el dolor de que me hicieron mierda. A mí me abandonaron ”, reveló.

Si bien la pasó muy mal, la actriz aclara que no tiene intenciones de volver con Alé: “Yo no tengo amor hacia él en este momento, lo que tengo intacto es el dolor. Yo no quiero estar con él. Hoy mi presente no tiene nada que ver con Matías. Lo único que sé es que se terminó, que las separaciones son feas y mi duelo fue tremendo”, señaló.

Al dolor de su separación se sumó el hecho de a los pocos meses tener que compartir el “Bailando por un sueño”, donde Matías Alé y Silvina Escudero eran pareja y ella jurado. “Lo que más sufrí es todo lo que pasó después en el ‘Bailando’. Fue muy tremendo. Yo venía de una relación muy fuerte de 9 años y estas dos personas se burlaron de mí. Yo tenía un ardor en el pecho que pensé que me moría de un infarto, pero por esa cosa profesional de tener que cumplir seguía . Además de los psicofármacos, todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y vértigo, era una cosa espantosa”, recordó.

“A mí me dejaron después de 9 años de amor, no lo aguanté, era insoportable y encima en un programa se regodeaban delante de mí. Nunca lo pude superar. Yo he tenido muchos temas en mi vida, he sido una niña abusada, he sido criada en un abandono espantoso, casi pierdo un hijo. ¿Vos pensás que todo eso se supera? Yo en cinco minutos me pongo el saco de Graciela Alfano y trabajo de eso, y hago lo que puedo”, agregó dolida.

Mientras asegura que elige perdonar, Alfano opinó de la actitud de Escudero por aquellos años. “Hoy en día lo perdono, pero no por él, lo hago por mí para salir adelante. Pero el dolor de lo que viviste nunca lo dejás (...). Escudero no era estúpida, sabía que se estaba burlando de mí y tal vez hasta le gustaba, pero eso es una cuestión de ella, el tipo de persona que ella es. Yo creo que la sociedad está cambiando mucho. Lo que antes era aceptado, como la competencia entre mujeres, ya no va más. La sociedad cambió, la moral cambio y la primera que tiene que respetarse es ella. Sabrá lo que hizo”, concluyó.

LA NACION