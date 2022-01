Cinthia Fernández mostró lo que gasta en alimentos y fulminó a Matías Defederico por la cuota que le pasa

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no llegar a una tregua. A menos de un mes de haber escrachado a su exmarido por haberla mantenido incomunicada de las hijas que tienen en común, la mediática volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un descargo en contra del deportista. Esta vez, el foco estuvo puesto en la cuota alimentaria que, según explicó en sus historias, no le alcanza para cubrir los gastos básicos de Charis, Bella y Francesca.

Cinthia Fernández junto a sus hijas, Bella, Charis y Francesca instagram

La expanelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) es una de las celebridades más activas en Instagram, en donde comparte con sus más de 5 millones de seguidores los detalles de su rutina diaria. En esta ocasión, decidió llevarlos virtualmente con ella al supermercado. Con el celular enfocado hacia la cara mientras caminaba por los pasillos en búsqueda de los productos que necesitaba, comenzó a charlar sobre los precios y a criticar lo caros que resultan los productos.

Luego de aclarar que ella prefiere ir a mayoristas y que siempre está pendiente de las promociones para ahorrar todo lo que puede, decidió hacer un comentario sobre su eterna lucha con su ex, Matías Defederico, por la cuota alimentaria. Cinthia Fernández y el exjugador de fútbol, tras separarse, iniciaron un enfrentamiento que trascendió el ambiente privado y llegó, no solo a las redes, sino también a los medios. Mientras ella lo acusa de no pasarle el dinero necesario para cubrir los gastos de las tres hijas que tienen en común, él dice que ella no le permite ver a las niñas y que lo denuncia falsamente.

Cinthia Fernández mostró su gasto de supermercado y arremetió contra Matías Defederico

En el marco de dicho conflicto, la influencer comentó entre risas que ya iba por el segundo changuito y agregó: “Voy a hacer un desafío, cuando termino voy a mostrar lo que gasté y después voy a mostrar lo que me depositan de la cuota alimentaria”. Minutos después compartió una foto del ticket junto a la captura de pantalla del dinero que le transfirió Defederico a su cuenta bancaria .

El gasto total en el supermercado, con los descuentos incluidos, fue de $57.519,13 y la plata depositada $55.000. Junto a las dos imágenes, la bailarina escribió un extenso texto en donde explicó su indignación. Tras aclarar que no había comprado ni carne ni verduras y que solo adquirió alimentos no perecederos, lácteos y viandas para las nenas (entre otras cosas), señaló: “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima tengo que aguantar que me difamen y violenten”.

Cinthia Fernández compartió su gasto de supermercado y lo comparó con la cuota alimentaria instagram @cinthia_fe

Sin dejar el tema ahí, continuó: “No me alcanza, viejo, ni para el super. Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale 36.000 pesos, y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”. Finalmente, explicó que los gastos de sus hijas no se basan únicamente en la ida al supermercado sino también en los útiles para el colegio, los uniformes, las zapatillas y otras necesidades más: “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”.