Carmen Barbieri, sobre los testimonios de maltrato en Cebollitas: “Que vayan a denunciar a todos, con nombre y apellido”

Carmen Barbieri le dio un móvil en vivo a Intrusos este viernes y volvió a enojarse cuando le tocó hablar del conflicto del momento que la tiene como personaje principal: las denuncias de maltratos y abusos en las grabaciones del programa infantil éxito de los años 90 Cebollitas. La capocómica, uno de los pocos adultos que formó parte de la novela infantil, aseguró, luego de los testimonios de varios de los chicos del elenco, que ella nunca fue testigo de una escena violenta. “ Que vayan a denunciar a todos, con nombre y apellido ”, pidió hoy a quienes la trataron de mentirosa y de haber mirado para otro lado mientras los supuestos hechos ocurrían.

Cuando Virginia Gallardo le preguntó por el tema y le consultó si se había enojado, Barbieri se puso seria. “Más que enojarme me salta esa cosa que tengo yo de justiciera”, respondió. “ De verdad me pone muy triste hablar del tema, porque si yo hubiese visto algo, imaginate, de cualquier persona, pero más de una criatura, no lo hubiese permitido ”. Luego resaltó el cariño que tiene por varios de los chicos. “Yo los vi crecer…. Dalma Maradona, a la cual amo. Las chicas eran nenas. Hoy son mujeres, tienen hijos. Las amo”, contó afligida.

“Pasamos todo el día ahí. De lunes a sábados”, recordó luego sobre su presencia durante las grabaciones. Y explicó que mientras no estaba grabando, tomaba mate con las vestuaristas o se quedaba detrás de cámara, pero nunca se iba del estudio. Sin embargo, luego hizo un mea culpa: “Tengo que entender la otra parte, porque si realmente alguien se sintió atacado, acosado, maltratado… Tengo que entender que se sienta mal, pero yo viví muchas situaciones, todas buenas”.

Florencia de la V, flamante conductora del ciclo de América TV, aprovechó para recordar el testimonio de Marcelo Italiano, quien contó que durante una grabación se hizo pis encima porque lo apuraron para ir al set y no lo dejaron ir al baño. Acto seguido, presentó la palabra de Laura Santana, quien charló con el periodista Juan Etchegoyen y coincidió con los chicos denunciantes, además de agregar que una persona de mucho poder la invitaba a salir y la acosó hasta que ella lo frenó. “ Y me quedé sin trabajo. Nunca más escribieron mi personaje. La maestra desapareció. Ahí hay abuso de poder, amenaza encubierta y miedo. Yo pienso en lo de los chicos y digo: lo que están haciendo es una forma de sanar. Son adultos que están defendiendo a su niño que en ese momento no pudo defenderse ”, destacó Santana.

El elenco de Cebollitas junto a Diego Maradona

“Estoy helada”, exclamó Barbieri de vuelta al móvil. “Porque entonces yo iba a trabajar a otro estudio y a otro programa. Yo nunca vi, no escuché. ¿Dónde estaba yo? Yo estuve todo el día. A las 7 de la mañana entraba y me iba a las 11 de la noche. Digo que no lo vi, no lo he pasado”, explicó sorprendida. Luego de tratar de entender el enojo de Barbieri explicando que era una de las pocas personas adultas que estaban en ese momento y que en ese sentido ella no avalaría un maltrato, Maite Peñoñori se preguntó qué ganarían los chicos inventando toda esta situación, pero Carmen, al intentar defenderse, no respondió.

“ Pero yo no estoy en contra. Muy bien que lo declaren, que lo denuncien pase el tiempo que pase. Pero hay que dar nombres. Hay que ir a la Justicia ya mismo y dar nombres de toda esa gente tan poderosa que dice la señorita que habló recién. Por favor, denúncienlo. No se callen más. No tengan miedo. Hoy, no importa la distancia. No vale el tiempo, en la justicia da igual, como si pasara hoy, ayer o hace diez años atrás ”, pidió con la conductora de Mañanísima.

Sobre el final del tema, Barbieri reiteró que ella no hubiese permitido ningún maltrato. “¿Vos creés que yo voy a permitir que haya un abuso? ¿Que yo voy a llevar a mi hijo a un set donde ocurren esas cosas? No lo hubiese permitido. Si hubiese visto algo, lo denunciaba”, expresó. “¿Puede ser que no lo hayas visto?”, insistieron desde la mesa. Y Barbieri respondió con algo de ironía y el tono un poco más elevado: “¿Estaban esperando que yo me vaya para pegarle a los chicos? Se me pone la piel de gallina al pensarlo. Yo no puedo creer que haya pasado esto y yo estaba allí”.