Pelea "vintage": Valeria Mazza disparó contra Pancho Dotto

La disputa "vintage" entre Valeria Mazza y Pancho Dotto se reavivó a partir del encuentro de la modelo con el empresario en el casamiento de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán.

Si bien el mánager de modelos fue quien descubrió a Mazza y la acompañó durante sus primeros años de carrera, la relación comercial entre ellos no finalizó de la mejor manera. Dotto la acusó de "maltrato" en más de una oportunidad y de haberse ido de su agencia sin avisarle. "Creo que cada uno elige su camino. Ella en un momento decidió irse de la empresa pero se fue sin avisar", comentó Pancho Dotto tiempo atrás en Debo decir, el programa de Luis Novaresio.

Sin embargo, todo estaba muy calmo hasta que ambos coincidieron como invitados en el casamiento de Pampita y Moritán. Feliz por haber acompañado a la modelo y conductora en este momento tan importante de su vida, Mazza expresó frente a las cámaras de Intrusos: "Con Caro nos conocemos desde hace muchos años. Nos tenemos mucho cariño, nos respetamos mucho. Si bien no somos íntimas, nos queremos mucho y hemos estado en momentos importantes de una y de la otra, así que feliz de haberla acompañado y ojalá puedan cumplir todo eso que se prometieron".

En cuanto a su reencuentro con su exmanager, la rubia aclaró: "La verdad que no me crucé con Pancho como tampoco me crucé con otros invitados". Y tras desmentir un conflicto entre ellos, Valeria confirmó que no tiene muchas ganas de volver a tener contacto con él: "Yo no tuve ninguna pelea, no sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no tuve ninguna pelea ni me lo he vuelto a cruzar para nada. No me dan muchas ganas de hablar con él, lo saludaría porque no le saco el saludo a nadie, pero no tengo ganas de hablar por todo lo que ha dicho él de mí, pero el pez por la boca muere", agregó.

En cuanto a los motivos que los distanciaron, la modelo y conductora opinó: "Me parece que hay varios conceptos equivocados que tiene. De todas maneras toda la vida lo dije y siempre reconozco que yo empecé a trabajar con él, que se portó súper bien conmigo, todo eso siempre lo he dicho y lo he reconocido, pero eso no quita todas las barbaridades que después dijo de mí", indicó Mazza al respecto y, con cierto, acotó: "Me parece que es un error enorme lo que dice. Admito que todos nos podemos equivocar. A lo mejor algun día reflexiona y pide disculpas".