Se entregó otro de los sospechosos de entrar en la casa de Valeria Mazza

La investigación por el intento de robo en la casa de Valeria Mazza, situada en Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro, ya tiene a dos sospechosos detenidos. En las últimas horas, se entregó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez Fabrizio Rosales, de 18 años.

Identificaron a los ladrones que entraron en la casa de Valeria Mazza

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El viernes pasado se había entregado en la comisaría de Beccar T. A., un adolescente de 17 años con un pesado prontuario. Ahora, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires buscan a tres prófugos.

“Rosales se entregó acorralado por las pruebas en su contra. Fue indagado. Presentó como descargo un escrito donde sostuvo que si bien formó parte del grupo acusado del intento de robo, él no entró en la casa de Valeria Mazza y afirmó que se quedó en la esquina, sin saber las intenciones delictivas de sus compañeros”, explicaron fuentes al tanto de la audiencia indagatoria.

A diferencia de T. A., Rosales no tendría antecedentes penales, agregaron los voceros consultados.

Los sospechosos fueron identificados a parir del análisis de grabaciones de cámaras de seguridad Ministerio de Seguridad

La investigación del intento de robo en la casa de la reconocida modelo, ocurrido el miércoles de la semana pasada entre las 13.16 y 13.25, está a cargo de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, que cuenta con la colaboración de detectives de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Del plan criminal participaron cinco sospechosos, aunque en la casa de Mazza y su marido, Alejandro Gravier, habrían entrado, por lo menos, dos ladrones.

“No robaron nada. Fue un intento de robo. Entraron por la parte de atrás de la casa, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. Pero mi hija, que estaba con una amiga, los vio y empezó a gritar. Se ve que se asustaron porque tiraron la mochila y se escaparon corriendo”, le dijo Mazza a LA NACION pocas horas después del hecho delicitivo. Ella y su marido estaban en Italia, a punto de subirse del avión cuando se enteraron de lo sucedido.

Por los antecedentes de T. A. los investigadores descartan que hayan sido “simples rateros” los delincuentes que irrumpieron en la casa de Mazza.

Como informó LA NACION, T. A. tiene un frondoso prontuario. Cuando tenía apenas 15 años fue acusado de un homicidio.

El ataque a tiros protagonizado por uno de los ladrones que entró en la casa de Valeria Mazza

El 20 de junio de 2023 atacó a balazos en Tigre a un joven de 18. La víctima fue operada de urgencia y falleció un mes después. Cuando allanaron la casa de T. A., los uniformados secuestraron tres armas de fuego. En enero y abril de ese mismo año había sido acusado de delitos como daño, lesiones y encubrimiento.

“Tras el homicidio del joven de 18 años, T. A. cumplió una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, que se extendió hasta el 12 de agosto de 2024″, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

En octubre de 2024, es decir, dos meses después de cumplir la “medida restrictiva de la libertad para menores inimputables”, protagonizó el robo de un auto que estaba estacionado en la calle.

n febrero de 2025, se solicitó su detención por dos robos agravados y un hecho de encubrimiento. Se dictó su prisión preventiva y estuvo alojado en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas, de donde se fugó el 16 de mayo pasado.

Estuvo prófugo hasta fines de agosto pasado, cuando fue detenido por un intento de homicidio donde la víctima salvó su vida de milagro.

Según informaron fuentes judiciales, el 21 de agosto pasado, en El Talar, en el partido de Tigre, Marcelo Domínguez, de 28 años, fue atacado a balazos. Sufrió heridas en la zona del abdomen, en sus dos piernas y en una de sus rodillas. Una semana antes había sido amenazado de muerte.

El momento previo al ataque quedó filmado. En la grabación, a la que tuvo acceso LA NACION, se ve al atacante cuando camina hacia su “objetivo” y saca de entre sus ropas una pistola. Después sale de cuadro, pero se escuchan los balazos. El sonido es estremecedor.

Eran las 22.34 del 21 de agosto pasado. La víctima estuvo “un tiempo prolongado en terapia intensiva”. T. A. fue acusado de tentativa de homicidio y fue alojado en un centro juvenil de detención de Lomas de Zamora, desde donde se escapó el 12 de septiembre último.

“No se determinó si T. A. fue el que había amenazado a Domínguez una semana antes del ataque o si se trató del tirador contratado por la persona que estuvo detrás de la amenaza”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

Setenta días después de su última fuga, T. A. se entregó en la comisaría de Beccar por su presunta participación en el intento de robo en la casa de Valeria Mazza.

“T. A. se entregó porque se sintió cercado después de los allanamientos. El fiscal Ferrari y los detectives policiales estaban tras sus pasos. Ahora el objetivo es ubicar a los otros sospechosos”, dijeron fuentes de la causa.