Soledad Aquino confirmó que se amigó con su hija, Cande Tinelli, pero no se privó de lanzarle una crítica velada por sus declaraciones: “Se ofendió y me bloquéo”

Las explosivas declaraciones de Candelaria Tinelli sobre Guillermina Valdes, la exmujer de su papá, le generaron a la influencer algunos daños colaterales. Es que luego de sentarse en el living de LAM y revelar que con la actriz y exmodelo no tenía piel, fue su mamá, Soledad Aquino, la que salió picante a cruzarla. El cortocircuito familiar llegó hasta las redes sociales, pero parece que el tiempo puso las cosas en su lugar, y fue la propia Aquino la que aseguró este jueves, en una charla con Intrusos en el Espectáculo, que la pelea quedó en el pasado.

“ La verdad es que no lo esperaba. Recién corté con Marcelo en un audio y opinamos lo mismo: Cande es Cande, es grande. Es lo que sintió con Guillermina, yo lo sabía de antes ”, le dijo Aquino al periodista Carlos Monti un día después de que Lelé revelara que se llevaba mal con Guillermina. “No me gusta mucho verla ahí. En un programa de chismerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí y se lo expresé hoy. Perdón, no desmerezco a nadie, pero me parece como demasiado”, agregó.

Cande Tinelli reveló cómo era su relación con Guille Valdes

Lejos de dejar pasar el comentario, y en esta nueva decisión de no quedarse callada, la cantante decidió usar las redes sociales para dar a conocer su postura en relación a los dichos de su mamá. “ No me hago cargo de nada de lo que dice mi mamá. Yo no pienso como ella en absoluto. No quiero hablar mal de mi vieja, pero claramente sepan que no nos llevamos bien y pensamos MUY distinto ”, escribió Cande en una historia de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores.

Problema resuelto

“Ya nos reconciliamos, fue una tontería. Es mi hija, soy su madre… Ya pasó”, arrancó su respuesta la primera mujer de Marcelo Tinelli cuando el movilero de Intrusos en el Espectáculo le preguntó por su pelea con Cande. Sobre el posteo que hizo la influencer en el que aseguró que no se llevaban bien, Aquino expresó que no cree que Candelaria sienta en realidad lo que escribió y confirmó que luego de la pelea tuvieron una charla. “´Mamá, borremos todo´, me dijo y yo le dije ´sí, olvidate. Está todo perfecto con vos´”, reveló. “Borrón y cuenta nueva”, agregó .

Soledad Aquino habló de su pelea con Cande

Sobre las declaraciones de Cande, Aquino explicó que quizá lo hizo porque “necesitaba soltar, expresarse”, y que también pensó que era “algo que tenía adentro” y que quería compartir. “Me hacía comentarios sobre Guillermina, pero poco porque ella estaba en otra y yo estaba en otra”, aclaró luego sobre la mala relación de su hija con la ex de su papá y lo que ella sabía al respecto. “ No era un tema preponderante en la familia Guillermina Valdes, no era un tema central ”, aseguró y le quitó peso al asunto.

Por último, volvió a compartir una mirada crítica sobre la presencia de Candelaria en LAM. “ Ella lucha contra los que la atacan y si ella no quiere que hablen de ella, creo que se empieza por uno. Fue un comentario por el que se ofendió, me bloqueó y bueno, después nos amigamos de nuevo ”, repasó.

Una bomba inesperada

Algunas semanas atrás, Candelaria Tinelli sorprendió a más de uno al revelar que, contrario a lo que el público creía, ni ella ni sus hermanos tenían un buen vínculo con Guillermina Valdes, quien fue pareja de Marcelo Tinelli -su papá- durante casi una década. Tras tirar esa bomba y luego de la tajante respuesta de la modelo, la hija del aclamado conductor volvió a las redes sociales y envió un duro mensaje.

Pasado un año de que anunciaran su separación definitiva, Lelé rompió el silencio durante su paso por LAM y dijo por primera vez cuál era la realidad puertas adentro. “Nunca conecté mucho con ella yo”, admitió y aclaró: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”. A continuación, cuando las angelitas le preguntaron si creía que la actriz le había hecho mal a su padre, replicó: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella” .

Un par de días más tarde, al estallido de la polémica y a pesar de haber expresado que se llamaría al silencio para no agrandar el conflicto, la hija de Soledad Aquino volvió a referirse al tema. Sobre un video en modo selfie que compartió en sus historias de Instagram, expresó: “Fui bastante medida hablando. Solo di mi opinión (como todo el mundo opina de lo que se le antoja) es decir, de mí viven opinando y de mi familia también”. Y cerró: “Defendiendo a mi viejo y dando mi punto de vista. Soy libre de hacerlo. Ustedes también”.

