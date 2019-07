El Pelado López, sobre su decisión de casarse: "Nella me hace muy feliz"

El conductor le pidió matrimonio a su novia en frente de todo su círculo íntimo

Guillermo "El Pelado" López está muy contento: no solo cumplió 50 años y lo festejó en familia sino que decidió formalizar su relación con la productora Nella Ghorghor, su pareja desde hace más de un año. En diálogo con LA NACION, el conductor contó cómo fue que le pidió la mano a su novia y cómo están viviendo este especial momento.

"El jueves pasado, en mi cumpleaños, era una fecha especial, reuní a 75 personas que son todos mis seres queridos, de Ramos, de Pinamar, la 100, Estudio Playa, Cuatro Cabezas, Mandarina y, por supuesto, la familia", arrancó contando el Pelado, en referencia a la comida que tuvo lugar en un restaurante ubicado en la avenida Libertador al 5800. Y sumó: "El brindis me pareció un momento oportuno, delante de todos, para pedirle a Nella -que es una compañera incondicional y me hace muy feliz- si se quería casarse conmigo. Por suerte me dijo que sí".

Recordemos que López venía de una larga relación con Sofía, "Jujuy" Jiménez, de quien se separó a fines de 2017. Fue a los pocos meses, en Pinamar, donde se cruzó con la productora y sintió un flechazo inmediato. "En enero, como todos los veranos, fui a Pinamar a hacer mi programa de radio y, cosas del destino, ella también estaba trabajando allá. Me pareció hermosa desde el primer día que la vi. Cruzamos miradas y hubo una conexión. En ese momento pensé: 'Quizá no sea para ahora, pero en algún momento puede llegar a ser'. No sé qué habrá pensado ella...Tuvimos hermosas charlas y armamos un lindo vínculo. Quedamos en seguir en contacto al llegar a Buenos Aires. De hecho, así fue", había contado tiempo atrás sobre el inicio de su relación. Y así el romance fue avanzando-incluso ella lo acompañó cuando el Pelado atravesó algunos problemas de salud- y, a un año y medio de conocerse, decidieron convertir este vínculo en un lazo formal.

Sobre ese gran momento en el que se animó a pedirle casamiento a su novia, el conductor dijo a LA NACION: "Hablando seriamente fue un momento muy emocionante para ella, para mí y para todos los que estaban presentes que nos dijeron cosas hermosas. Así que bueno, ahora estamos pensando juntos una fecha, un lugar, y todo esos detalles".

Si bien aún no hay fecha, sí está claro que en poco tiempo habrá más noticias sobre esta historia de amor.