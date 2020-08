Gwyneth Paltrow habló de su matrimonio con Chris Martin: "No encajábamos"

En una columna escrita para la revista Vogue, la actriz aludió a su matrimonio con el líder de Coldplay Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 18:19

La actriz Gwyneth Paltrow escribió un ensayo para la edición británica de la revista Vogue, en el que hizo mención a cómo su matrimonio con Chris Martin, con quien estuvo casada de 2003 a 2016, no terminó siendo el ideal en términos de compatibilidad.

Paltrow contó que ella y el líder de Coldplay fueron grandes amigos que se reían de las mismas cosas y compartían un similar sentido del humor, pero que siempre hubo algo que estaba fuera de lugar. "Nos conmovían las mismas cualidades de la música: los bellos acordes, la innovación, las armonías, Peter Gabriel, Chopin, Sigur Rós; aunque yo escuchaba por placer y él parecía estar estudiando para un examen", expresó la ganadora del Oscar.

"Éramos dos personas muy unidas, pero que nunca nos terminamos de asentar como pareja. No encajábamos. Siempre había algo de incomodidad", remarcó la actriz, respecto de lo que los condujo a tomar la difícil decisión de divorciarse, paso que no dieron a la ligera por el bienestar de sus hijos, Apple, de 16, y Moses, de 14.

"Amamos a nuestros hijos e intentamos de todo para que la relación funcionara, no queríamos fallar", reflexionó Paltrow. "No queríamos decepcionar a nadie, no queríamos lastimar a nuestros hijos, perder la familia", agregó, recordando que en esa época se preguntaban cosas que les parecían, según sus palabras, "inimaginables": "¿Quién va a dormir en tal lugar, qué le vamos a decir a los chicos?", mencionó Gwyneth. "Un día, a pesar de todos nuestros esfuerzos, advertí que nuestros caminos se habían bifurcado y que nunca nos íbamos a volver a encontrar como antes", expresó.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin disfrutaron del sol con sus respectivas parejas, Brad Falchuk y Dakota Johnson, en agosto de 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Eventualmente, la pareja se reconcilió con la decisión tomada y ahora están en relaciones consolidadas. Paltrow se casó con el productor y guionista Brad Falchuck en 2018, y Martin está en un vínculo estable con la actriz Dakota Johnson desde 2017. De hecho, en agosto del año pasado se los pudo ver veraneando a los cuatro juntos.

En cuanto a su nuevo matrimonio, Gwyneth siempre manifiesta su felicidad. "La vida de casada ha sido realmente buena. Nos tomó un año dejar que todos [en la familia] lo asimilaran y que el polvo se asentara. Y ahora nos mudamos juntos este mes. Adoro a mi esposo. Es brillante y muy amable. Siento que él también es un verdadero igual. Y él me empuja de la mejor manera. Realmente me gusta estar casada. Es divertido", le contó a la revista InStyle.