Gwyneth Paltrow reveló que estuvo a punto de morir en el parto de su hija Apple

Gwyneth Paltrow acostumbra compartir distintos aspectos de su vida privada, ya sea en relación con sus emprendimientos profesionales, dando consejos sobre bienestar o sexualidad femenina o refiriéndose a sus vínculos. En una nueva entrevista, la actriz y empresaria puso sobre la mesa un episodio que puso en riesgo su vida. En una nueva entrevista para el podcast Armchair Expert, Paltrow habló con los coanfitriones Dax Shepard y Monica Padman sobre sus experiencias al tener dos cesáreas con sus hijos, Apple y Moses. La entrevistada reveló que “casi muere” al dar a luz a Apple, ahora de 17 años, y compartió que tuvo una cesárea de emergencia con su primogénita.

“Mi hija nació de emergencia y fue una locura. Casi morimos”, expresó. Paltrow y su entonces esposo, Chris Martin, han sido abiertos en el pasado al hablar sobre aquel parto, que incluyó 70 horas de trabajo previo. Ahora la actriz añadió que sus dos partos fueron por cesárea y si bien contó lo que atravesó en esas experiencias, no dio mayores detalles.

Aunque no dio más detalles sobre lo que suena como una experiencia traumática, la charla luego conectó las muchas presiones y juicios que recaen sobre las madres, muchas de las cuales se ven desbordadas por las expectativas que genera en sus entornos el dar a luz.

En cuanto a los cambios que experimentó sobre su cuerpo tras el nacimientos de sus hijos, Paltrow agregó: “Deja cicatrices y decís: ‘Eso no solía estar allí’. Y no es que sea algo malo pero está ahí”.

La empresaria se siente agradecida en relación con que las redes sociales todavía no habían irrumpido cuando tuvo a sus bebés y lamenta la presión existente sobre los nuevos padres para que se vean de una manera particular o hagan las cosas de cierta forma, según determinados cánones. “Gracias a Dios no había Instagram cuando tenía bebés”, dijo y agregó: “Ahora nos alimentan con todas estas imágenes sobre cómo se supone que debemos lucir todo el tiempo”.

La actriz consideró que ya es hora de superar estas dinámicas. “Creo que las mujeres realmente necesitan ser amigas entre sí y que debe combatirse todo el juicio sobre cómo tener un bebé: ¿amamanta, va a trabajar, no va a trabajar? Siento que toda esta cosa extraña gira alrededor del perfeccionismo que se imponía en décadas pasadas”.

Gwyneth Paltrow es madre de Apple y de Moses fruto de su vínculo con Chris Martin, con quien logró mantener una buena relación tras su separación en 2014. Incluso compartieron viajes de trabajo y han realizado vacaciones en familia aun después de la ruptura, acaparando la atención de los paparazzi y de la prensa en general.

“Quería que mis hijos no pasaran por un trauma y eso es más difícil de lo que parece porque hay días en los que de verdad no querés estar con la persona de la que te estás divorciando”, contaba hace un año la actriz en The Drew Barrymore Show. Y agregaba: “Pero si estás decidido a tener una cena en familia, lo hacés. Tomás aire, mirás a esa persona a los ojos, recordás el pacto que hiciste, sonreís y lo abrazás... Y volvés a mantener un compromiso con esta nueva relación a la que estás tratando de dar forma”.

Paltrow y Martin formaron nuevas parejas -ella está casada desde 2018 con Brad Falchuk- y actualmente crían a sus hijos en perfecta armonía. En diálogo con Barrymore, la actriz había revelado cómo fue el proceso de ponerse de acuerdo tras el divorcio. “Tenemos esa idea de que porque hay una ruptura no podemos seguir amando cosas de esa persona que ya amábamos, y eso no es verdad”, había explicado en ese momento. Y había sumado: “Terminás tu matrimonio, pero seguís siendo familia. Va a ser así para siempre. Algunos días no son tan buenos como pueden parecer. Tenemos días buenos y días malos, pero creo que todo se encamina al mismo propósito de unión y amor, y de qué es lo mejor para ellos [en referencia a sus hijos]”. Al parecer, esta modalidad de “separación consiente” ha sido beneficiosa para ambos, e incluso mejoró la forma en que se percibían cuando aún estaban juntos. “Creo que mi relación con Chris ahora es mejor de lo que fue nuestro matrimonio. Por eso creo que podemos lograrlo”, afirmó Paltrow en la entrevista, donde además contó que una terapeuta los ayudó a llegar a este punto de cordialidad. “Todos tenemos una parte buena y una mala, y todos nos esforzamos por hacerlo lo mejor que podemos”, concluía.