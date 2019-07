Habló el padre de Avicii y aseguró que el DJ no tenía "planeado suicidarse"

La múisca de Avicii vuelve a sonar con un disco póstumo Fuente: Archivo

A un mes de la edición del álbum póstumo del DJ Avicii, quien se suicidó en abril del año pasado, a los 28 años, su padre, Klas Bergling, concedió por primera vez una entrevista y allí aseguró que su hijo no planeó suicidarse. "Nuestra teoría no es que él planeó este suicidio, más bien fue como un accidente de tránsito. Él era feliz y estaba feliz por su música ", aseguró a la cadena CNN y agregó: "Si uno está muy feliz o o extremadamente feliz, no está tan lejos de ser infeliz... Las pequeñas cosas pueden hacer que uno se sienta triste o mover tu equilibrio y creo que eso es lo que sucedió".

Tim Bergling -el verdadero nombre del DJ sueco- fue encontrado sin vida el 20 de abril de 2018, en Muscat, Oman. Su familia, que creó la fundación Tim Bergling para apoyar a la gente y las organizaciones que trabajan en el campo de enfermedades mentales y prevención de suicidios, acaba de editar el álbum TIM, con temas en los que Avicii venía trabajando antes de su muerte.

"Después de la muerte de Tim, surgió muy rápidamente la idea de que deberíamos hacer algo", dijo Bergling sobre la fundación. "Hay muchas personas trabajando en este campo y haciendo un buen trabajo, un trabajo fantástico, pero esto tiene que ser algo que venga desde lo más alto de la política, llevando todo este esfuerzo en una dirección, no como es hoy, con muchas cosas aquí y allá".

En la entrevista, el padre de Avicii también apuntó contra la industria de la música y aseguró que la demanda de las giras eran muys "extremas". "El había comenzado a sentir que no le gustaba estar ahí arriba. Como DJ o artista, tenés que hacer muchas cosas que no querés hacer: viajes, colas en aeropuertos, noches largas".