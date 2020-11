Courteney Cox realizó un posteo en el que recordó una de sus películas más famosas, Scream, y a a su villano, Ghostface Crédito: Instagram

Lo escribió Ariana Grande en su cuenta de Twitter y se volvió viral. "Por favor, vístanse, sáquense fotos, pero luego usen pijamas y miren películas de terror. Ir a fiestas en este momento es muy inseguro y no vale la pena en absoluto. Por favor, cuídense. ¡Feliz Halloween para todos!", expresó la cantante, quien acaba de editar su sexto disco, Positions.

Efectivamente, se trata de un año muy particular como consecuencia de la pandemia de coronavirus que golpea al mundo y, por lo tanto, no pudimos ver a las celebridades en distintos eventos mostrando sus looks con motivo de Halloween.

this part. please dress up, take pics, but then get in your pjs and watch some scary movies. going to parties right now is unsafe and absolutely not worth it. please be safe. happy halloween everyone ! ?? https://t.co/9JLrFaKPB0 &- Ariana Grande (@ArianaGrande) October 31, 2020

Por el contrario, en esta oportunidad, diversas figuras -desde Kim Kardashian y Courteney Cox, hasta Salma Hayek y Chayanne- decidieron arreglarse en sus casas para el festejo del sábado y compartirlo en sus redes.

El cantante puertorriqueño Chayanne apostó por un homenaje a un film de culto: Top Gun.

Lady Gaga, por su parte, hizo un breve video en el que se mostró con diferentes looks para seguir difundiendo la importancia de votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La actriz y cantante Vanessa Hudgens posó en las calles, pero con protección, un simple pero divertido outift de un oso, y con la compañía de su perro.

La ganadora del Oscar Lupita Nyong'o se vistió como Dionne en Ni idea, y el look le quedó impecable.

En el caso de Kim Kardashian, la influencer apostó por un tributo a una de las series de Netflix más comentadas del año, Tiger King, con el apoyo de su amigo Jonathan Cheban como Joe Exotic, y con sus hijos posando para la foto.

Una de las reinas indiscutidas de Halloween, la modelo Heidi Klum, volvió a recurrir a la originalidad y, en pandemia, filmó un corto de terror que compartió en sus redes.

Y si hablamos de reyes y reinas de Halloween, imposible omitir a Neil Patrick Harris. En esta oportunidad, junto a su marido David y sus hijos, homenajeó la estética de Charlie y la fábrica de chocolate.

"Feliz día de las vampiras y las brujas", escribió la actriz Salma Hayek con una foto acorde.

Nicole Kidman hizo alusión al film Practical Magic-Hechizo de amor, coprotagonizado por ella y Sandra Bullock- con su estilismo y su texto. "Espero que su Halloween sea mágico... prácticamente", bromeó la actriz.

Céline Dion optó por vestirse como el personaje de Nanny McPhee, con grandes resultados, y también pidió a sus seguidores que se cuiden en pandemia.

"Este año me vestí como mi emoji favorito", escribió la actriz Jennifer Garner, en alusión al emoticón de una mujer de la tercera edad. Asimismo, grabó un video en el que se ve su look completo, y cómo se mete en la cama.

Desde Miami, una de las parejas del momento, Shawn Mendes y Camila Cabello, tampoco quisieron dejar pasar Halloween y se disfrazaron para la ocasión.

"Con el flequillo no", escribió la exFriends, Courteney Cox, quien, como muchas otras celebridades, hizo alusión desde su imagen a una película. En su caso, a la icónica Scream -y al villano Ghostace-, el film de terror de Wes Craven del que formó parte en el rol de Gale Weathers.

