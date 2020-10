Ariana Grande editó su nuevo disco, Positions

La artista de 27 años anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, el sucesor de thank u, next Fuente: Archivo

30 de octubre de 2020

Ariana Grande lanzó su nuevo álbum, titulado Positions. La artista de 27 años había anunciado en octubre que estaba trabajando en un proyecto discográfico, y la semana pasada, tras compartir el arte del mismo, subió a sus redes sociales el video para el tema que da título al disco, dirigido por Dave Meyers.

Positions dura poco más de 40 minutos y cuenta con 14 canciones y diversas colaboraciones. Entre los colegas que se sumaron a trabajar con Grande nos podemos encontrar con los nombres de Doja Cat ("motive"), The Weeknd ("off the table"), y Ty Dolla $ign ("safety net"). Asimismo el álbum abre con el tema "shut up" y concluye con "pov".

Se trata del sexto disco de la prolífica Grande, sucesor del popular thank u, next, que fue editado en febrero de 2019. Un año antes, la cantante pop había lanzado Sweetener, y previamente, en 2016, el aclamado Dangerous Woman.

Por otro lado, este año la artista volvió a estar en el centro de los reflectores por su colaboración con Lady Gaga para el single de Chromatica, "Rain on Me". "Una vez conocí a una mujer que conocía el dolor del mismo modo que yo, que lloraba tanto como yo, que tomaba vino como yo, comía pasta como yo, y cuyo corazón era más grande que su cuerpo. De inmediato la sentí como una hermana, y luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de Chromatica, y juntas pudimos expresar cuán hermoso es sanar y llorar, espero que esta canción los haga sentir alegres como nos hace a nosotras. Te quiero, @ladygaga, sos una impactante superwoman", expresaba grande en mayo sobre su trabajo con la protagonista de Nace una estrella.

