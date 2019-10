Andre del Boca festejó su cumpleaños con su hija, Anna Chiara, y su abogado le hizo un regalo muy especial Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 18:53

Andrea del Boca festejó sus 54 años en familia, y recibió un inesperado regalo de cumpleaños de un hombre que está muy presente en su vida: su abogado, Juan Pablo Fioribello. Aunque ambos han aclarado en varias oportunidades que no los une nada más que una amistad, cada vez que aparecen juntos sobrevuela el rumor de romance. Ahora, el letrado le hizo el regalo que más deseaba la actriz: un perro, al que llamaron "Kion".

"Ayer llegaste mi vida y la de Anna Chiara (su hija). Fuiste una sorpresa muy bien organizada por él. ¡Sos hermoso! El hijo varón que tanto deseaba. Bienvenido a la familia @kiondelboca", escribió Andrea en su Instagram. Aunque no nombra explícitamente a Fioribello en su publicación, se lo puede ver en la segunda foto sosteniendo al nuevo integrante de la familia.

El perro, que ya tiene cuenta en Instagram, recibió el nombre de Kion en honor a la película El Rey León, ya que el hijo de Simba lleva ese mismo nombre.

A principios de este año se los vio llegando juntos a la obra Bossi Master Show, de Martín Bossi. Muchos pensaron que se trataba de la primera salida romántica de la pareja y que pronto oficializarían la relación. Como si esto fuera poco, en junio Fioribello fue al teatro para acompañar a la actriz en su regreso a las tablas , con la obra Brujas -que protagonizó junto a Viviana Saccone y Leonora Balcarce-, y allí resurgieron los rumores de noviazgo.

En junio, la actriz fue consultada en Intrusos sobre su vínculo con el abogado y desmintió rotundamente que exista un amor secreto entre ellos: "Celebro haberlo conocido. Me hizo muy bien como abogado y como amigo. Apareció en un momento complicado de mi vida y me ayudó mucho". Luego volvió a remarcar que solamente son grandes amigos: "Primero judicialmente, luego profesionalmente, ya que me ayudó a retomar mi relación con los medios, de los cuales estaba alejada. Formamos una buena sociedad".