Heather Graham apuntó contra la nueva forma de filmar las escenas de sexo en Hollywood: “Es un poco incómodo”

Heather Graham, la actriz que en 1997 conquistó al mundo gracias a su papel de estrella porno en la película de Paul Thomas Anderson Boogie Nights: juegos de placer, reflexionó sobre los cambios que impuso el movimiento MeToo en la forma de filmar las escenas de sexo en Hollywood y sorprendió con su postura. “Es un poco incómodo”, disparó en relación a los coordinadores de intimidad.

El movimiento que cambió las reglas

En 2017, una catarata de acusaciones por delitos sexuales contra los poderosos de la industria del cine, principalmente contra el productor Harvey Weinstein, dio inicio al movimiento MeToo. A partir de ese momento, la industria audiovisual comenzó a revisar sus prácticas y con el objetivo de proteger a los artistas -en su mayoría mujeres- nació la figura del coordinador de intimidad, el encargado de buscar que las escenas íntimas dejen de ser improvisadas o incómodas.

Boogie Nights (1997), de Paul Thomas Anderson. Con Mark Wahlberg, Heather Graham, Julianne Moore, John C. Reilly, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman.

“Creo que el movimiento MeToo fue increíble y que hay una muy buena intención detrás de los coordinadores de intimidad. Pero resulta extraño cuando uno empezó sin ellos y, de repente, aparece una persona desconocida en la habitación mirándote fijamente mientras estás, digamos, fingiendo tener sexo”, confesó Graham en una charla con la revista Us Weekly. “Es un poco incómodo”, agregó.

“Sé que tienen una intención preciosa, y realmente quieren ayudar y proteger a los actores”, siguió la actriz, desnudando sus sentimientos ambiguos sobre el tema. “Pero como actriz, a veces pienso: ‘¿Pueden sacar a toda esta gente de la habitación?’”.

Para argumentar su postura, Graham repasó una situación que vivió durante un rodaje en la que sintió que el rol del coordinador de intimidad se desdibujó. “Empezó a indicarme cómo tener sexo en una escena. Me decía: ‘Cuando haces esto, puedes hacerlo.’ Y yo pensaba: ‘No eres el director, ¿ok? No estoy pidiendo indicaciones sobre cómo tener sexo en una escena’”, recordó. “Le dije: ‘Podés decirle esto al director, porque no quiero tener a dos personas distintas dirigiéndome’. Es confuso”.

Heather Graham en 2000 RENE MACURA - AP

Graham volvió al ruedo con la recientemente estrenada Te van a matar, donde también tuvo escenas íntimas. “Acabo de hacer otra película de terror y había una coordinadora de intimidad adorable. Tendría unos veintipico, muy dulce. Estábamos rodando una escena aterradora y sentía que tenía que cuidarla”, describió la actriz de 56 años. “Ella decía: ‘Esto es realmente perturbador’. Y yo pensaba: ‘Lo sé, perdón’”, sumó entre risas. “Es un poco incómodo”.

Pese a su opinión, Graham reconoció que el coordinador de intimidad puede ser útil para algunos actores. “Quizás sea mejor cuando sos más joven y no sabés cómo plantarte o hacerte escuchar”, señaló. “A esta altura siento que soy lo suficientemente fuerte. Así que no quiero a demasiada gente extra en la sala”.

El secreto de su belleza

En su charla con UsWeekly, Graham también habló de sus rutinas y cómo logró, a sus 50, verse joven y sentirse activa. “La carrera es importante, pero si no tienes salud, no tienes nada”, dijo. “Tengo suerte de estar viva y sana. Eso es lo principal, por encima de todo lo demás”, aseguró, y luego confió que cuida su piel con alta tecnología, que sostiene rituales de autocuidado tradicionales y que enfoca su mente en la gratitud.

El sueño es una práctica que Graham respeta a rajatabla. “Duermo mucho. A veces la gente se burla de mí. Puedo dormir 10 horas, otras veces 11”, dice. “Me encanta dormir”. También practica yoga, medita y participa de retiros inmersivos que la ayudan a lograr un “reinicio” físico y emocional. “Cuando estoy realmente estresada, voy a yoga, y es tan catártico”, explicó. “Tengo una clase muy sudorosa a la que voy, y cuando termina, dejo pasar todas mis preocupaciones y todo mi estrés. Es increíble”.

Por último, Graham hizo referencia a su alimentación: explicó que se alejó de los extremos. “Tenía hábitos alimenticios poco saludables”, admitió, y habló de saltearse comidas o cenar chocolates y helado. Ahora, en cambio, prefiere lo saludable y le encanta cocinar. También habló del furor del Ozempic. “Parece que a algunas personas les encanta y puedo entender perfectamente el atractivo, pero me da miedo que no se haya usado el tiempo suficiente como para saber si tiene efectos secundarios negativos”. Ella, por su parte, confía en “hacer ejercicio, hacer dieta y esas cosas”.