Helen Mirren: de la razón por la cual no festeja sus cumpleaños a lo que encuentra más “irritante” del paso del tiempo

Helen Mirren es una de las actrices inglesas más destacadas de Hollywood: a sus 80 años, participó en más de cien películas y es una de las artistas más premiadas de la historia del cine, la televisión y el teatro. En la previa al estreno de El club del crimen de los jueves, el film de Netflix que la tiene como una de sus protagonistas, reveló la razón por la que no festeja los cumpleaños y explicó por qué el envejecimiento le parece “irritante”.

Helen Mirren, con sus 80 años recién cumplidos, aseguró que no le gusta festejar los cumpleaños THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El club del crimen de los jueves es, para la actriz, uno de sus proyectos recientes preferidos. Así lo aseguró en una extensa nota que le brindó a la revista People. El film, una adaptación de la novela homónima de Richard Osman, sigue a cuatro jubilados que comparten residencia -Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie)- y que pese a la incredulidad de los más jóvenes deciden dedicar su vida a descifrar crímenes irresueltos.

“Las personas jubiladas han tenido vidas profesionales extraordinarias, productivas, desafiantes y difíciles, y no han terminado. No se detiene de repente”, disparó Mirren, y aprovechó así la trama del film para sentar posición sobre los estereotipos que pesan sobre los adultos mayores. “Las personas más jóvenes no pueden comprender el hecho de que la generación anterior tuvo sexo, se divirtió, bailó, estaba obsesionada con su cabello y su peso. Y, por supuesto, las personas mayores los miran y dicen: ‘¿Sabés qué? Lo hemos hecho. Hemos estado allí’”, sumó.

Pierce Brosnan, Helen Mirren y Ben Kingsley en la premiere de El club del crimen de los jueves, que se llevó a cabo en Nueva York el 14 de agosto THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien no le suele pasar a menudo, Mirren reveló lo que más le molesta del paso del tiempo. “Una cosa que encuentro irritante a medida que envejezco es la condescendencia”, disparó. “Odio la palabra luchador. Estoy viva. No me pongas ese tipo de etiquetas horribles”, agregó. También apuntó contra quienes le dicen que tiene un “espíritu joven”. “Mi espíritu tiene la edad que tengo”, le respondió en una oportunidad a un entrevistador que hizo esa observación durante una nota.

La actriz de The Queen no lucha contra el paso del tiempo, pero tampoco le da importancia a los cumpleaños. “Honestamente, no los celebro. No los reconozco porque la vida simplemente continúa”, explicó. Sin embargo, sí detalló lo que le gusta que suceda en esos días. “Espero que me traten muy, muy bien en mi cumpleaños. Eso es todo lo que quiero. Una taza de té en la cama por la mañana”, describió.

“Bond no puede ser una mujer”

Pierce Brosnan y Helen Mirren compartieron pantalla también en Mobland HENRY NICHOLLS - AFP

Luego de que trascendiera que Denis Villeneuve será el encargado de dirigir la nueva película de James Bond a cargo de Amazon MGM y mientras se espera la definición del actor que se pondrá en la piel del agente 007, Helen Mirren rechazó la idea de que una mujer sea quien interprete al célebre espía. “No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa”, señaló contundente.

Brosnan, compañero de Mirren en el film de Netflix, coincidió con su colega y aseguró que James Bond debe ser un varón. “Estoy muy emocionado por ver al próximo hombre subir al escenario y ver una exuberancia y una vida completamente nuevas para este personaje”, señaló el inglés, intérprete de Bond en cuatro oportunidades.

Hace unos meses, la actriz criticó la saga con dureza por su forma de retratar a las mujeres. “Nunca me gustó James Bond”, dijo en una entrevista que le concedió a The Standard. “Todo el concepto de James Bond está empapado y nace de un profundo sexismo”, agregó de inmediato.

En aquel momento, la actriz explicó por qué, para ella, Bond no debía ser interpretado por una mujer ni adaptado a una versión femenina: según su parecer, lo que se debe hacer es contar historias originales que reflejen el papel real de las mujeres en el espionaje. “Las mujeres han sido una parte crucial e increíble del Servicio Secreto. Si se conocen las historias de la Resistencia francesa, se verá que ellas demostraron ser asombrosamente valientes. Deberíamos centrarnos en contar esas historias reales sobre mujeres extraordinarias”, argumentó.