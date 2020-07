La confesión de Hernán Drago: "Ser gordito me enseñó todo"

Hernán Drago habló de su adolescencia: "Ser gordito me enseñó todo" Crédito: Instagram

Todas las semanas su belleza cautiva a los espectadores de Bienvenidos a Bordo y lo lleva a ser trendic topic en las redes sociales , por eso es difícil creer que durante su adolescencia, Hernán Drago fue víctima de bullying debido a su apariencia. Invitado a La noche de Mirtha , actualmente conducido por Juana Viale , el modelo habló sobre su pasado y el acoso que sufrió en su juventud debido a que era gordito.

"Yo tuve problemas de sobrepeso de chiquito, entre los 8 y los 15 años más o menos, que es una edad muy difícil porque creés que lo que te dicen tus pares es verdad... que no vas a llegar a nada, que si no sos el dueño de la pelota no jugás. En mi caso, que era menos que el resto por tener 20 kilos de más, y en el caso de otros por ser altos, flacos o lo que sea", expresó Drago.

Hoy, a los 40 años, el modelo ve ese momento como de un gran aprendizaje. "Recuerdo esa etapa con mucho cariño, porque ser gordito me enseñó todo. Me enseñó, sobre todas las cosas, algo que hoy es un valor fundamental, y que no sé si tendría si no hubiese pasado por esa experiencia. Me enseñó lo que es el respeto, que uno no es más que el otro y que no importa si tenés 20 kilos de más, porque después podés terminar haciendo gráficas de calzoncillos. Mi historia es un poco metafórica y un poco literal, porque entiendo que toma una fuerza motivacional que puedo usar siempre: cuando hay algo que me cuesta conseguir, voy a ese gordito que se atrevió a soñar con una vida distinta a lo que la gente le proponía".

"El límite lo pone cada uno. Con constancia, con convicción y dejando las excusas de lado se puede, eso es lo que aprendí", aseguró el modelo. "De chico no soñaba con hacer esto, pero hoy lo hago con mucho cariño y pasión. Yo no vengo de una familia de artistas, me fui abriendo un camino en el medio sabiendo que si me iba mal tenía la tranquilidad de que lo hice bien. La vida me fue sorprendiendo muchísimo".

A pesar de que su cuerpo fue cambiando con el correr de los años, Hernán tardó un tiempo en creer lo que veía. "Yo era modelo de ropa interior, pero mi cabeza no me devolvía lo que se veía. Pensaba, '¿qué hago en calzoncillos si soy gordito?'. Hubo un tiempo en donde la imagen externa había cambiado pero la interna no".

Hoy en día, Drago usa su historia para tratar de motivar a la gente. "Hoy estas agresiones tienen un término que antes no, bullying, pero hay que saber que el acoso es distinto también. Yo la pasaba mal en el club o en la escuela, pero llegaba a mi casa y como no existían las redes sociales descansaba, encontraba ahí mi lugar de reconstrucción. Hoy no pasa eso, el asedio no termina nunca".

"Yo me siento ética y moralmente responsable cuando escucho algunas historias. Hace poco me escribió un chico contándome que tenía un amigo que pensó en suicidarse porque no aguantaba el acoso de sus compañeros, me dijo que le mostró mi posteo y que gracias a eso decidió volver a intentarlo. Me pidió si le podía mandar un mensajito y por supuesto se lo mandé. A la semana le volví a preguntar por el amigo, y además muchas otras personas le escribieron. Todos desde nuestro lugar podemos ser constructivos, basta de la agresión. Hay que tener empatía y ver lo que le pasa al otro, involucrarse porque tal vez se salva una vida y eso es mucho".