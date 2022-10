Hilary Swank, embarazada de gemelos a los 48 años

escuchar

MADRID.- Ni en redes sociales, ni a través de un comunicado. La actriz Hilary Swank, de 48 años, ha ido por una vía más tradicional y a la vieja usanza para dar una noticia muy importante en su vida. Durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America la intérprete contó que está embarazada y, además, de gemelos. Serán sus primeros hijos.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre”, explicaba Swank en su charla con el programa. “Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”. La dos veces ganadora del Oscar —ambas como mejor actriz protagonista, por Los muchachos no lloran en 1999 y por Million Dollar Baby en 2004— también explicó que ha decidido contarlo al empezar el segundo trimestre de gestación. “Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo”, afirmó la actriz.

“Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, contaba, según recoge la revista People. También explicó que tanto en su familia como en la de su esposo, el empresario Philip Schneider, hay varios gemelos. La pareja se casó en agosto de 2018 en California después de dos años de relación, en el que fue el segundo matrimonio para la intérprete, que estuvo casada con el actor Chad Lowe (hermano de Rob Lowe) durante casi una década, entre septiembre de 1997 y enero de 2007.

“Me siento muy bien ahora mismo, incluso con el cambio horario”, explicaba la actriz, que había viajado a la otra punta de Estados Unidos y, por tanto, había cambiado de huso horario. Además, Swank detalló que sus compañeros en la serie Alaska Daily, que protagoniza, se enteraron hace apenas unos días. “La ropa ya empezó a apretarme o no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los jeans y ponerme una campera que no aparecía en la escena anterior”, reconoció, contando que sus compañeros le dijeron que no podía hacer eso “a menos que fuera productora ejecutiva”, algo que precisamente es. Después del anuncio en televisión, Swank mostró un video de su embarazo en su perfil de Instagram: “Próximamente... ¡sesión doble!”, bromeaba.

Hilary Swank se suma a una larga lista de mujeres célebres que tienen hijos pasados los 45 años. La también actriz Chloé Sevigny tuvo a su primer hijo a los 45 años, en 2020. “Para mí ser madre a partir de los 40 tenía todo el sentido”, explicó en una entrevista con SModa. Cameron Diaz anunció recién empezado 2020 que había sido madre a los 47 años de una niña llamada Raddix Madden, aunque nunca se supo si había estado embarazada. También a los 47 años dieron a luz Halle Berry y Susan Sarandon. La periodista española Ana Rosa Quintana, igual que Swank, tuvo gemelos a los 48, en 2004. En tanto, la cantante Janet Jackson dio a luz a un niño en enero de 2017, cuando tenía 50 años, y en 2019, la actriz Brigitte Nielsen fue madre a los 55 años.

