De qué murió Rob Reiner, el director de cine de Hollywood

Se dio a conocer que Rob Reiner, el director y actor estadounidense y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos este domingo en su residencia. El cineasta tenía 78 años y su pareja, 68. La noticia conmocionó a Hollywood, dado que Reiner gozaba de un gran reconocimiento tras realizar varios éxitos como cineasta, como es el caso de Cuando Harry conoció a Sally, La princesa prometida y Cuenta conmigo.

Familiares de Reiner fueron los encargados de confirmar las muertes durante la noche del domingo, de acuerdo a lo informado por el medio local Los Angeles Times. El mismo representante de la familia, que no reveló su identidad, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele, y pidió privacidad en este momento de profunda conmoción.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II: The End Continues, la última película del director Instagram

De qué murió Rob Reiner, el director de Hollywood

Según informaron medios estadounidenses, Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su mansión del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, ubicada 200 de Chadbourne Avenue. Ambos contaban con lo que parecían ser heridas de arma blanca. En ese sentido, la policía investiga un “aparente homicidio”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue alertado con un llamado de emergencia que solicitaba asistencia médica. Al ingresar al domicilio, los bomberos encontraron los cuerpos de la pareja y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. A partir de ese momento, detectives especializados comenzaron a trabajar en el lugar para relevar la escena y reunir pruebas.

Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en el interior de su casa

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio”, declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Y agregó: “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”.

Si bien el caso está siendo investigado por las autoridades locales, según indicó la revista People, el hijo de ambos, Nick —que tiene antecedentes de adicciones— sería el principal sospechoso del doble asesinato.

La vida y obra de Rob Reiner

Robert Reiner nació en 1947 en el Bronx, Nueva York. Creció en un entorno ligado al espectáculo, puesto que fue hijo del comediante Carl Reinery y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the family. Luego, en 1984 hizo su debut como director con This is Spinal Tap, película cuya secuela salió este año y fue el último film que dirigió Reiner.

Cuando Harry conoció a Sally

Eso lo llevó a dirigir grandes éxitos del cine como Cuenta conmigo (1886) y La princesa prometida (1987). Entre sus films más conocidos, se destaca Cuando Harry conoció a Sally (1989), en el cual conoció a su esposa durante la filmación. La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película, y tuvo tres hijos juntos. Previamente, Reiner había tenido un primer matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall, protagonista de la serie Laverne & Shirley, entre 1971 y 1981.