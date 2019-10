La actriz dio su dura opinión respecto a la futura unión entre la modelo y Roberto García Moritán Fuente: Archivo

El viernes, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una inesperada noticia: Carolina "Pampita" Ardohain hacía pública su inminente boda con Roberto García Moritán, con quien se encuentra en pareja desde hace dos meses. El anuncio se hizo con bombos y platillos desde la cuenta de Instagram de Carolina, quien subió un video en las playas de Punta Cana mostrando cómo su pareja le había propuesto casamiento.

"Sí, nos vamos a casar", terminó de confirmar la modelo en las redes, donde le llovieron las felicitaciones. Sin embargo, al exponer públicamente su futura boda -que aseguran se llevará a cabo el mes próximo-, Pampita también también recibió opiniones signadas por la cautela, y una de ellas fue la de Iliana Calabró.

En diálogo con Modo Sábado con Tatiana Schapiro en Radio Nacional AM 870, la actriz directamente le pidió a Ardohain que no se case. "Es una cosa rara, yo le aconsejo que no, que no. Uno no puede conocer a la otra persona en dos meses", expresó Iliana.

"Está en la mejor etapa del enamoramiento, en la que el otro es el ser ideal que viene a tu vida a darte amor y solucionar todos los problemas existenciales. Pero después, a medida que se van cayendo estas máscaras, vamos descubriendo al otro con todo lo que es, con todo su bagaje, y en la cotidianidad", agregó, y fue un paso más allá.

"No entiendo por qué se casa. Porque aparte es una mujer que ha tenido muchas relaciones. ¿En dos meses? No sé qué la mueve. Me suena muy extraño. Quizá nos está tomando el pelo a todos", manifestó, para luego hacer referencia a los pormenores del video con el que Pampita anunció su boda.

"Era todo como si fuera una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita...que no se vaya a ofender, que es el apodo que tuvo", añadió, echando leña al fuego a una vieja polémica.

Recordemos que Iliana recientemente se separó de Antonello Gandolfo, su novio italiano. "Enamorada en transición. Soltera y feliz. La verdad es que nos queremos, pero la distancia no ayuda, él tuvo problemas por el difícil momento por el que atraviesa nuestro país. Por más que remaba, no terminaba de despegar ni proyectarse en algo en lo que estaba asentado. Trató y trató hasta que decidió irse cuando le surgió una posibilidad de volver a Italia y está allá, encarando algo en otro rubro, acompañado de sus afectos, que es algo que siempre noté en él. Quería acompañar a su mamá, fue difícil no estar cuando murió su papá. Le sucede lo que le pasa a todo inmigrante. Estuvimos juntos hasta mi último día en Italia, pero siento que su vida y su proyección está allá y la mía está acá. Y eso es incompatible", reveló en Intrusos.