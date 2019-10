Iliana Calabró está en un impasse con Antonello Gandolfo

"Enamorada en transición. Soltera y feliz. La verdad es que nos queremos, pero la distancia no ayuda", explicó Iliana Calabró sobre el estado de su relación con el italiano Antonello Gandolfo, de quien por ahora aseguró está separada.

Y agregó: " Antonello tuvo algunos problemas financieros. No se fundió, como se dijo, pero tuvo problemas por el difícil momento por el que atraviesa nuestro país. Por más que remaba, no terminaba de despegar ni proyectarse en algo en lo que estaba asentado. Trató y trató hasta que decidió irse cuando le surgió una posibilidad de volver a Italia y está allá, encarando algo en otro rubro, acompañado de sus afectos, que es algo que siempre noté en él. Quería acompañar a su mamá, fue difícil no estar cuando murió su papá. Le sucede lo que le pasa a todo inmigrante. Estuvimos juntos hasta mi último día en Italia, pero siento que su vida y su proyección está allá y la mía está acá. Y eso es incompatible. Nuestros proyectos eran incompatibles", detalló Iliana hoy sentada en el living de Intrusos.

Por otro lado, contó que las hijas de Antonello viven en Buenos Aires y que su hijo mayor está en Italia. "No sé qué piensan hacer las chicas. Eran parte de mi cotidiano y las extraño. Hablamos, pero no quiero invadirlas", señaló.

De todas maneras, la actriz expresó que aún no está dicha la última palabra, ya que sigue en contacto con su ex. "Cuesta mucho hablar por teléfono, quizá deberíamos haber cerrado antes de venirme. Es otra persona allá. Está contento y acá lo fue al principio. Evidentemente no logramos formar una familia, creí que sí pero no. Siento una gran desilusión y sé que tengo que trabajar esa frustración. Por otra parte, estoy muy bien porque lo que nos pasó fue bueno para los dos. Me costó mucho animarme a una segunda relación y ahora no quiero que me presenten a nadie. Antonello fue la persona que necesitaba en ese momento, vivimos algo maravilloso, disfruté mucho y ya está. Los dos nos acompañamos, nos ayudamos".

Mirtha Legrand vs. su hermana Marina. Consultada respecto de las declaraciones de Mirtha Legrand sobre que las autoridades de eltrece quieren que haga un programa diario en el horario que dejará Mariana Fabbiani , ciclo en el que trabaja su hermana, Marina Calabró. La diva después se arrepintió de haber hecho ese comentario -ya que varios panelistas de Fabbiani se enteraron allí que se terminaba el programa-, pero la noticia ya estaba dada. "Sé que hay una enemistad declarada entre Mirtha y mi hermana. Hablé con Marina sobre lo que dijo la Chiqui y creo que no lo hizo desde la ingenuidad. No se le escapa algo así porque es brillante y sabe qué dice. Por ahí cometió un error y es un mimo a su ego poder recuperar un espacio que tuvo durante años. Creo que le ganó el entusiasmo".