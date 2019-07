Inés Estévez habló con Julián Weich en LN+ sobre los esfuerzos de las familias con chicos con discapacidad

Inés Estévez, quien es mamá de dos niñas con retraso madurativo, se refirió esta semana desde las redes sociales a los recortes gubernamentales en el presupuesto de los programas destinados a cubrir las prestaciones de salud y transporte para personas con diferentes tipos de discapacidad. Le pidió así al presidente Mauricio Macri, a Gabriela Michetti y a "quienes gobiernen en el futuro" que por favor cesen los ajustes y que además el Estado pague las deudas con los prestadores de ese área.

Ayer, en diálogo con LN+, explicó que su pedido, así como el llamamiento a una marcha que se realizó el lunes, refleja una problemática grave por la que pasan muchas familias. Además, detalló que los valores de nomenclatura de los especialistas en salud están desfasados en el marco de la crisis económica y que el Estado en algunos casos llega a los seis meses de deuda, problemas que son piedras en el camino para el tratamiento de miles de niños.

"Señor presidente Mauricio Macri, Gabriela Michetti. Estimado Martín Lousteau. No abandonen a nuestros hijos y familiares. No abandonen a mis hijas, y a nosotros, los padres que luchamos a diario para sacarlos adelante", había escrito Inés Estévez en su cuenta de Twitter, mensaje que suscitó desde interesantes conversaciones en su red social, así como enojos por parte de quienes la cuestionaban por señalar al gobierno nacional.

Estévez, quien es mamá de Vida y Cielo, señalaba: "Le pedimos a este Gobierno y al que sea que venga que esto no suceda", al tiempo que convocaba una marcha que se realizó el lunes en avenida Rivadavia al 800 en la que se pidió: "No al ajuste en discapacidad. Pago ya de lo adeudado. Resolución por parte del Estado Nacional de asumir los compromisos asumidos con las personas con discapacidad, transportes e instituciones que las reciben".

El posteo de la actriz incluía un video realizado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad en el que se indicaba como grave la "quita de pensiones" y aseguraba: "El Gobierno Nacional abandona a las personas beneficiarias del programa Incluir Salud. Ven a las personas con discapacidad como un gasto". Además pedía el "aumento de presupuesto en transporte, medicamentos, educación, centros de día, inclusión escolar, rehabilitación, centros terapéuticos, estimulación temprana, hogares, insumos, todo lo que es esencial para su salud y calidad de vida".

"Este gobierno hizo recortes en varias áreas y una de ellas fue en discapacidad, uno de los sectores más desatendidos y más golpeados. Yo soy una privilegiada, pero el día a día de una familia con chicos discapacitados es muy desgastante", le dijo Estévez a Julián Weich en el ciclo Noticia y media, de LN+.

La actriz explicó las dificultades que muchos padres, así como ella, atraviesan cada vez que deben pedirle a las obras sociales que cubran las terapias de sus hijos. "A veces la obra social te dice que no te autoriza [determinadas terapias, por ejemplo] porque Superintendencia [de Salud] no lo hace, y la Superintendencia supuestamente está para beneficiarnos", detalló.

"Hay recortes en los transportes que llevan a los chicos a las terapias (...); los consultorios o las instituciones como a las que asiste mi hija menor están por cerrar porque [el Estado] les debe seis meses de pagos, tienen seis meses de déficit. Además el valor nomenclador por el cual les pagan es ahora como una cuarta parte de lo que debería ser. Hay un sobre esfuerzo de todos, hay mucha vocación. Los papás de la institución a la que llevo a mi nena cada mes les damos un sobre cerrado con lo que podemos pagar para ayudarlos porque sino cierra", dijo preocupada.

"Para lograr la autorización de los tratamientos anuales, las terapias o coberturas también es una locura de trámites y papeles que hay que juntar para que los aprueben", detalló uno de los periodistas del ciclo. "Yo que soy una privilegiada (...) -acotó Estévez- todos los años acopio una cantidad de papeles delirantes". A lo que Weich comentó: "Sé un poco del caso, y a veces eso ni siquiera te garantiza que te los aprueben".

Estevez explicó: "El sistema es así, no todo es culpa de la obra social. Si un prestador suponete, la psicomotricista, no llega el 10 a presentar sus papeles [porque no le pagaron], todas las prestaciones sufren un atraso de un mes, como el colegio, el transporte, porque tengo que presentar todas las facturas juntas. Es una rueda. Los terapeutas me dicen: ´Mirá, no me pagan´. Pero yo soy una privilegiada entonces cómo hace la gente que vive en el conurbano en una pieza, ¿cómo hace con sus hijos? (...) Hacer un pedido de amparo puede ser una solución, pero también es dinero. Esto es una lucha desigual y desalentadora".

Ya en mayo, y con el apoyo de personalidades como Juan Carr, el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad había reclamado que cesen los recortes en una marcha frente a la Quinta presidencial de Olivos.

"La Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y es la responsable de girar los fondos, no actualiza los aranceles de las asignaciones al contexto del país. El aumento de este año fue del 13%, muy por debajo del aumento en la inflación reconocido por el propio gobierno, que supera el 30%", había explicado a LA NACION Beatriz Pérez, coordinadora del Cottolengo Don Orione.

Además, en esa jornada se reclamó por el cierre de centros de asistencia a personas con discapacidad; por el atraso de pagos de Incluir Salud; por la desorganización del sistema de transporte especial -que pasó a ser controlada de manera independiente por cada provincia- y el reintegro de las pensiones por discapacidad a miles de personas.

El sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro, había dicho que las personas con discapacidad y sus familias "están viviendo, hace ya varios años, una situación crítica", a la vez que destacó: "Estamos acá para llamar la atención, para ver si el ruido hace que el Gobierno tome otra postura frente a este tema. Nos repiten que tenemos que entender la crisis actual, pero esta deuda viene de antes. El mal funcionamiento de Incluir Salud es histórico".

El comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se emitió un comunicado en el que se indica que "se continúa atendiendo a la población más vulnerable que necesita recibir apoyo económico por parte del Estado a través de una transferencia de dinero". Del mismo modo, niega que se hubiese dado de baja ninguna pensión "de manera arbitraria".

"Actualmente hay 1.037.230 de beneficiarios que cobran el beneficio, casi el mismo stock de pensiones que tenia en diciembre de 2015 (1.045.954)", asegura el texto. También señala que han aumentando las bocas de atención para facilitar el acceso de quienes necesitan acceder a una pensión, al tiempo que se dio inicio a un proceso de digitalización de expedientes "para que no haya más documentos ilegibles y deteriorados por el paso del tiempo".

En cuanto al Programa Federal Incluir Salud, el comunicado indica que "transfiere un promedio de $1.400 millones por mes" y que "ha realizado las gestiones para pedir los adelantos de cuota cuando fue necesario".

"Existe una deuda exigible mínima, muy inferior a la histórica que mantenía el programa, que se cancelará a lo largo del año para terminar el 2019 con deuda exigible cero", asegura el texto, en el que se resalta que la Agencia "mantiene un diálogo abierto y permanente con cada uno de los prestadores a los cuales financia", en pos de conocer de primera mano sus reclamos.

Del mismo modo, la ANDIS niega haber recibido notificación alguna de cierre de centros de discapacidad. "Por el contrario, llevamos firmados más de 200 convenios nuevos y realizamos 15 recategorizaciones", dice el comunicado.

Finalmente, el escrito se detiene en la polémica por los aumentos del nomenclador. "Se acuerdan en el Directorio del Sistema Único de Prestadores de Discapacidad, donde participan", explica, al tiempo que subraya que, en el período diciembre 2015 a noviembre 2018, " el aumento acumulado promedio fue de 146% para todos los tipos de prestaciones".