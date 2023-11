escuchar

Hace un tiempo, durante una entrevista televisiva en Estados Unidos, Madonna sorprendió al mundo hispano al confesar que era fan de una actriz española: Ursula Corberó. La admiración por la protagonista de La Casa de Papel fue más lejos aún este fin de semana, cuando la reina del pop la invitó a bailar junto a ella durante su show en Barcelona.

La cita fue en el Palau Sant Jordi, a donde la actriz concurrió vistiendo un blazer negro con camisa blanca y botas altas tipo borcegos, mismo outfit que utilizó para subir al escenario para interpretar “Vogue” , la canción que la diva lanzó en 1990 y terminó convirtiéndose en uno de sus más grandes éxitos. Según los medios españoles, Ursula llegó acompañada del Chino Darín, su pareja, quien fue testigo de este histórico momento.

Mientras los bailarines de Madonna hacían su performance sobre el escenario, Corberó y la cantante se encargaron de puntuarlos con carteles en los que se podía leer el número 10 .

Úrsula Corberó foi a convidada especial da performance de Vogue, do segundo show em Barcelona ✨🤍#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/WUUKAO3faK — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) November 3, 2023

La española reveló durante una visita al programa de Jimmy Fallon que hace un tiempo se encontró a Madonna en un avión y la cantante le confesó que Tokio era su personaje favorito de La Casa de Papel, le dio su teléfono y le envió un mensaje para advertirle de que se había olvidado el pasaporte en su asiento .

“Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido”, le dijo la reina del pop. Corberó se quedó tan impactada por el encuentro que no pudo pronunciar ni una palabra. “¿Sabés quién soy?”, le preguntó la intérprete, debido a la falta de reacción de la española, que después de unos segundos pudo recobrar la compostura y comenzó a conversar con la estrella.

A partir de allí, ambas mujeres entablaron una linda amistad, que se mantiene de manera virtual aunque cuando coinciden en la misma ciudad, no dudan en juntarse a compartir un momento.

Madonna se encuentra actualmente de gira por el mundo con su The Celebration Tour, con el cual está recorriendo actualmente Europa. La cantante había tenido que posponer las fechas de sus shows debido a que a finales de junio tuvo que ser hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días.

“La decisión actual es reprogramar la porción norteamericana del tour para comenzar la gira directamente en octubre, en Europa. No podría estar más agradecida por sus preocupaciones y el apoyo que me brindaron. Amor, M.”, explicó en aquel entonces sobre sus planes laborales.

Ya recuperada, la estrella volvió al ruedo en el mes de octubre en Inglaterra, con un concierto que dejó impactados a todos los espectadores. El show que estrenó en el O2 Arena de Londres tiene unas treinta canciones que denotan el plan retrospectivo del concierto, que celebra cuatro décadas de música, desde que Madonna publicó su primer álbum, en 1983.

Los fanáticos logran vibrar en cada fecha y sorprenderse con un despliegue muy de cabaret al estilo Madonna, mientras disfrutan de los grandes hits de su discografía, como “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “Open Your Heart”, “Live to Tell”, “Like a Prayer”, “Fever”, “Bad Girl”, “Don’t Tell Me”, “La isla bonita”, “Ray of Light”, “Like a Virgin”, “Celebration” y “Music”, entre otros.

Este primer tramo de gira incluye ciudades de países europeos como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. El tour continuará luego por América del Norte, en estadios de Estados Unidos, México y Canadá. En total, desde el primer recital de Londres hasta el que tiene programado para el 24 de abril en el Palacio de los Deportes de México, The Celebration Tour incluye, por el momento, 78 funciones.

LA NACION