Jairo y el emotivo recuerdo de su mujer Teresa y de la madre de sus nietos, Agustina Posse

Con Jairo como protagonista, en el programa de Telefé Cortá por Lozano se vivió uno de los momentos más emotivos del día. El cantautor, luego de repasar su carrera, dedicó unos minutos a recordar a Teresa, su compañera de vida, quien falleció hace dos meses. “Hemos tenido una vida fantástica”, dijo sentado junto a Mario, el tercero de sus cuatro hijos, también invitado al diván de la conductora Verónica Lozano.

Invitado para repasar los 50 años de su carrera, Jairo también cantó, guitarra en mano, los versos de “Los Enamorados”: “No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío. Decilo de nuevo, te quiero, te quiero. Que el mundo se acabe y empiece de nuevo”. Detrás, en la gran pantalla que completa el decorado se podían ver imágenes de la familia y de él y Teresa, cómplices y enamorados.

Jairo y Teresa

“Supongo que los ha unido un poco más la partida de Teresa. Tu mamá, tu compañera de vida”, les preguntó Lozano a Jairo y a su hijo luego de elogiar la interpretación del artista. “Nos ha unido en un contexto en el cual no estábamos unidos, por la pandemia”, explicó Mario. “Ha sido un momento muy difícil, por eso es muy especial que de a poquito vayamos llegando a Buenos Aires para estar todos juntos de nuevo, que es lo que más ha querido mi madre”. Por su parte, Jairo la recordó como una gran compañera de vida. “Cuando yo la conocí a Teresa éramos muy jóvenes y ella era mucho mejor que yo. Tenía todo más que yo: era más culta, más educada. Tenía todo para enamorarme. Y hemos tenido una vida fantástica, una vida muy bonita”, repasó, y añadió: “Los cuatro hijos le deben muchísimo a su madre en el sentido en el que yo con mi vida de cantante anduve mucho por el mundo y ella se ocupó de la educación de ellos, de todo”.

Jairo recordó a su exnuera, Agustina Posse Collage

Sobre el sufrimiento que debió padecer Teresa por su enfermedad, Jairo aseguró: “Los diez últimos años fueron muy difíciles. Creo que si yo he estado con ella todo el tiempo ha sido porque estoy completamente convencido de que si hubiera sido al revés, ella hubiera hecho exactamente lo mismo conmigo”, completó.

Por último, Jairo hizo referencia a la muerte de Agustina Posse, exmujer de su hijo Yaco. “Lo de Agustina fue algo tremendo. Totalmente inesperado. De golpe. Una mujer que ha sido sana toda su vida, nunca tuvo nada y de repente te sacude una cosa así”, reflexionó, y luego contó que los dos hijos de Agustina y Yaco están viviendo con él.

Un amor de toda la vida

Jairo y su familia en Madrid, en el verano de 1987, con Lucía, Iván, Mario, Teresa y Yaco

“Con infinito dolor comunicó el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto”. Con estas palabras, el artista anunció el 29 de julio la partida de su compañera y musa a lo largo de cincuenta años. Jairo y Teresa se casaron en 1972 y tuvieron cuatro hijos: Iván, Yaco, Mario y Lucía. Su historia de amor comenzó 50 años atrás en Madrid, donde ella vivía. Fue un 25 de diciembre la fecha clave para ellos, cuando una amiga en común los presentó y desde entonces nunca más se separaron.

El 17 de septiembre, Jairo y su familia recibieron otro duro golpe: la muerte de Agustina Posse. La actriz tenía 46 años y había sufrido un aneurisma el 9 de septiembre, cerca de la medianoche. Fue derivada de urgencia al Instituto del Diagnóstico, donde fue operada minutos después.