Jake Gyllenhaal y Jeanne Cadieu fueron fotografiados en Nueva York Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 16:12

La relación entre Jake Gyllenhaal y Jeanne Cadieu marcha sobre ruedas. La pareja, que fue vista por primera vez en diciembre de 2018, fue encontrada por los paparazzi mientras paseaban por Nueva York el lunes por la tarde. El actor de 38 años y la modelo francesa de 23 se mostraron muy afectuosos, e incluso Jeanne se detuvo un momento para acomodarle el pelo a su novio.

Jake y Jeanne, ¡captados por los flashes! Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

De acuerdo a la publicación US Weekly, Jake y Jeanne llevan un año juntos, y no se lo están tomando a la ligera. "La relación es muy seria y ella es muy madura para su edad. Es una mujer inteligente, ingeniosa, a quien le gusta leer, y a quien le interesa la historia, es una persona increíble", declararon fuentes cercanas. Asimismo, otros allegados a la pareja añadieron que aunque buscaron que el vínculo avance de a poco, rápidamente advirtieron que estaban enamorados y que debían tomarse con seriedad lo que les pasaba.

El actor nominado al Oscar confesó recientemente sus deseos de formar una familia y no tener noviazgos efímeros Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En diciembre de 2018, en plena Navidad, ambos captaron la atención de los flashes durante una caminata romántica por París. Curiosamente, unos meses antes, el actor le confesaba a la revista People sus deseos de formar una familia. "Quiero continuar con esto de convertirme en un hombre adulto, cada vez más adulto de lo que ya soy", revelaba el intérprete. "Y si tengo suerte, lo podré hacer con mi propia familia", agregó el actor de Zodíaco.

Jeanne tiene 23 años y, según fuentes cercanas al actor, le brinda la estabilidad que está buscando Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Recordemos que Jake tuve relaciones de alto perfil con actrices como Reese Witherspoon y Kirsten Dunst, y con la cantante Taylor Swift, quien le dedicó su canción "All Too Well", una balada sobre el desamor.

"Aprendí a tener sentido del humor respecto a lo que se dice sobre mi vida privada, siempre habrá opiniones, y ya hice las paces con eso", expresó Jake.