Jamie Foxx compartió una foto en Instagram y generó dudas entre sus seguidores sobre su actual estado de salud

Jamie Foxx volvió a las redes. El actor compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se lo ve elegantemente vestido, sentado sobre un auto de carrera. “Se avecinan cosas grandes”, anunció junto a la imagen, que forma parte de una colaboración paga con un resort y casino. Lejos de tranquilizar a sus millones de seguidores, su posteo pareció generar aún más alarma sobre su actual estado de salud. “¿Qué edad tiene esa imagen?”, “Está creada con inteligencia artificial”, “¡Cómo va a ser nueva esta foto si en la última que hicieron circular recientemente estaba calvo!”¿Podrías hacer una transmisión en vivo para que todos podamos ver que estás bien?”, son algunos de los comentarios que recibió su mensaje.

Desde principios de mayo, el actor, de 55 años, no entablaba contacto con sus seguidores de aquella red social. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, escribió en aquel momento. Unos días antes, Corinne Foxx, una de sus hijas, había anunciado a través de un comunicado que su padre había “experimentado una complicación médica” el 11 de abril, mientras se encontraba en Atlanta filmando la película de Netflix Back in Action junto a Cameron Diaz. En aquel texto, Corinne aseguró que el protagonista de Colateral se encontraba “en camino a recuperación” gracias a “una acción rápida y de gran cuidado” por parte del equipo médico.

Luego, el viernes 12 de mayo, Corinne, de 29 años, ofreció otra actualización sobre la condición de Foxx y negó enfáticamente las versiones que indicaban que el estado de salud de su padre era muy grave. También en su cuenta de Instagram, aseguró que Foxx había sido dado de alta “semanas atrás” de la clínica en la que había estado internado. “Actualización de la familia: es triste ver cómo los medios se vuelven locos. Mi papá ha estado fuera del hospital durante semanas, recuperándose. ¡De hecho, estaba jugando pickleball ayer!”, escribió.

Justamente, hace exactamente una semana comenzó a circular una serie de fotografías en la que se lo veía practicando otro deporte: golf. Las imágenes que muestran su recuperación fueron obtenidas por el medio TMZ y fueron captadas en Topgolf, un campo de juego ubicado en Naperville, Illinois. Casualmente, este campo de prácticas se encuentra muy cerca del centro de rehabilitación donde Jamie se ha estado recuperando desde fines de abril.

Palo en mano, Foxx demostró que, a pesar de estar fuera de las canchas hace tiempo, no perdió su don para este deporte. “Se veía muy fuerte, con agarre firme y rango de movimiento. Su swing era mejor que el de las personas con las que competía ”, reveló una fuente mientras advertía que le ganó a todos con los que jugó. “Caminaba con normalidad, sin arrastrar la pierna. Su movimiento de brazos fue definitivamente muy bueno. Era un Jamie normal”, agregó el testigo.

Al día siguiente, el actor fue nuevamente visto a bordo de un yate. Junto a otras dos personas y vestido de negro con gafas estilo aviador, Foxx dio un paseo por el río Chicago, donde no pudo evitar cruzarse con algunos fanáticos que inmediatamente advirtieron su presencia. Muy simpático, el intérprete saludó a todos los que se cruzaban en su camino, inclusive a otros barcos que pasaban a su lado. “Vida de barco. Celebrando el verano. ¡Mantente bendecido!”, escribió en su cuenta de Twitter para inmortalizar ese domingo y luego de no estar activo en la red social del pajarito desde marzo pasado. Fuentes cercanas a la estrella indicaron a la revista People que Foxx organizó recientemente una fiesta para celebrar su mejoría mientras se recupera de las secuelas que le dejó el episodio médico que tuvo que atravesar meses atrás.

Jamie Foxx navegando en el río Chicago Backgrid/The Grosby Group

A pesar de que todas esas imágenes se volvieron públicas, una buena parte de sus fanáticos le reclamaban que volviera a utilizar las redes sociales para establecer un contacto con ellos y que fuera él quien les hablara por primera vez sobre su estado. Sin embargo, a pesar de haberlo intentado, su último mensaje no surtió ese efecto. Hasta el momento, se desconoce cuál fue le motivo por el que debió ser intentado en abril y luego sometido a un proceso de rehabilitación.

