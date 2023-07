Jamie Foxx celebró una fiesta por su recuperación, mientras continúa con rehabilitación ambulatoria

escuchar

Desde que trascendió que Jamie Foxx sufrió una complicación médica el pasado abril, el actor se ha estado recuperando de sus problemas de salud. Si bien su entorno íntimo ha mantenido el hermetismo respecto a los motivos detrás de la internación del artista, nuevas informaciones apuntan a que el intérprete continúa esforzándose para volver a tener una vida normal.

Fuentes cercanas a la estrella de 55 años indicaron a la revista People que Foxx incluso organizó una fiesta para celebrar su mejoría mientras se recupera de las secuelas que le dejó el episodio médico que tuvo que atravesar meses atrás . En abril, la hija del actor, Corinne Foxx, publicó un comunicado en el que revelaba que su padre había sido hospitalizado por una afección no revelada y divulgó que debido a “una acción rápida y especiales cuidados”, ya estaba en camino de su recuperación.

“Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones”, escribió la joven. Varias fuentes se han referido desde entonces al estado de salud del artista y sus recientes apariciones en público han dado lugar a un amplio debate en Internet sobre qué pudo ocurrirle.

Jamie Foxx reapareció en público recientemente Backgrid/The Grosby Group

Ahora, una persona que conoce su situación contó al medio estadounidense que Jamie “h a estado trabajando muy duro a lo largo de estos últimos meses para volver a la normalidad y ha mejorado mucho ” desde que inició su tratamiento.

La misma fuente también reveló que el artista organizó incluso una fiesta “para celebrar que está mejor” mientras continúa recuperándose. Según dijo, la celebración se llevó a cabo en el centro de rehabilitación de Chicago, donde ha estado realizando el tratamiento. “Sin embargo, todavía está haciendo rehabilitación ambulatoria ”, aclaró.

Foxx sufrió una complicación médica mientras filmaba la película de Netflix Back in Action en Atlanta. En mayo, él mismo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”. También difundía entonces el trailer de su película They Cloned Tyrone, que se estrena el 21 de julio en la popular plataforma de streaming.

Este mes, Foxx tuvo su primera aparición en público desde que fue hospitalizado en abril. El actor fue visto en un yate y, al percatarse de que estaba siendo fotografiado, hizo el signo de paz con los dedos para la cámara. También tuiteó: “La vida a bordo. Celebrando el verano con @brownsugarbbn ¡Bendiciones!”. Horas antes, el actor había estado jugando al golf en un campo de juego ubicado en Naperville, Illinois, muy cerca de la clínica donde el actor estaría llevando adelante su rehabilitación.

Los problemas de salud y su recuperación se han mantenido en gran medida en el terreno privado por parte de sus amigos y familiares. El 5 de mayo, una fuente de su círculo le dijo a People que Jamie se encontraba “estable y fuera de una situación que pusiese en peligro su vida” en ese momento. “Los médicos le están haciendo más pruebas y quieren estar completamente seguros de que estará bien antes de permitirle” abandonar el hospital”, dijo la fuente, y agregó que se le aconsejaba “mantener bajo sus niveles de estrés” cuando recibiese el alta.

La fuente agregó que el hospital es “el último lugar donde Jamie quiere estar” a pesar de su necesidad de recibir atención médica en este período de su vida. “Tiene muchos proyectos en marcha. Él hace sus cosas y está concentrado. Lo que le sucedió médicamente es lo suficientemente grave como para mantenerlo en el hospital”, añadía.

El actor sonrió para las cámaras a comienzos de este mes al ser visto de paseo por Chicago Backgrid/The Grosby Group

A pesar de los progresos en su situación, un informante allegado al actor señaló al mismo medio a finales de junio que el intérprete “no es el mismo” desde que debió ser internado.

Aunque la fuente aclaraba que su evolución era “sostenida”, también apuntó que se estaba llevando a cabo a partir de pequeños logros de Foxx, quien padece las secuelas del hecho sobre el que no hubo información, a pedido de la familia.

“ Está teniendo el mejor cuidado y trabajando muy duro para recuperarse, pero aun no es la misma persona de siempre ”, informó la fuente, que aclaró que Jamie está siendo acompañado por “un estrecho círculo” en este momento adverso.

