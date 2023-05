Jamie Foxx realiza su rehabilitación física en un centro especializado en lesiones cerebrales y cáncer

escuchar

Jamie Foxx se prepara para desembarcar en la televisión con un nuevo proyecto. Sin embargo, el actor todavía se recupera de la “complicación médica” por la que fue internado un mes atrás por causas que todavía siguen siendo un absoluto misterio.

La hija del artista, Corinne Foxx, dijo la semana pasada que su padre estaba “fuera del hospital” al que ingresó en Atlanta inicialmente para recibir atención médica” y mencionó que el intérprete se estaba recuperando de sus dolencias.

Un nuevo informe señala ahora que la estrella de 55 años realiza su rehabilitación en un centro de Chicago conocido por sus servicios de atención de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas, lesiones de la médula espinal y cáncer . Así lo confirmó el medio TMZ este lunes, al señalar que Foxx se encuentra en un centro que es conocido entre lo mejor del país en medicina física. El portal también publicó fotos de integrantes de la familia del ganador del Oscar, incluidas sus hijas Corinne y Anelise, en su visita al centro este fin de semana para pasar tiempo con su padre durante sus días de recuperación en Chicago.

El medio estadounidense no mencionó el nombre de la instalación, sino que se refirió a un centro en esa ciudad considerada número 1 en la atención especializada de adultos que padecen afecciones graves y severas, como lesiones en el cerebro y la médula espinal y parálisis cerebral. El tratamiento en este centro también está disponible para lesiones y dolencias comunes, como aquellas relacionadas con los deportes o la artritis grave.

Al mismo tiempo que TMZ publicó esta información, Corinne Foxx promocionó otras noticias familiares en su cuenta de Instagram al anunciar que ella y su padre serán coanfitriones de un programa de televisión musical llamado We Are Family . Se espera que el ciclo debute en Fox en 2024. La propuesta consiste en un juego de adivinanzas musicales en el que en cada episodio aparece un famoso junto a un familiar no conocido; la vuelta de rosca del concurso es que la estrella invitada se mantiene oculta hasta que se adivina su identidad.

El dúo de padre e hija también encabezan el programa de juegos musicales Beat Shazam. Nick Cannon y la DJ invitada Kelly Osborne intervinieron como coanfitriones mientras Foxx se recupera de su condición no revelada en las últimas semanas.

El viernes pasado, Corinne Foxx hizo un descargo contra los medios de comunicación por las múltiples publicaciones que sugerían que su padre había sufrido una crisis médica debilitante que aún lo mantenía en el hospital después de un mes de internación. La joven mencionó que el protagonista de Ray lleva “fuera del hospital semanas, recuperándose”, aunque no dio mayores detalles respecto a su salud ni al origen de su descompensación. Corinne Fox dijo, en cambio, que a su papá le está yendo tan bien en la rehabilitación que incluso había estado practicando deportes.

La publicación de Corinne fue una respuesta a los recientes titulares que afirmaban que la familia Foxx atravesaba un difícil momento mientras su círculo íntimo de amigos y colegas pedían a sus fans que rezaran por su salud.

Jamie Foxx fue hospitalizado inicialmente en un centro médico de Atlanta el 11 de abril. Corinne anunció en Instagram al día siguiente que su padre había experimentado una “complicación médica” mientras estaba en esa localidad filmando la película Back in Action, producción coprotagonizada por Cameron Diaz y Glenn Close.

Desde el anuncio del 12 de abril, la familia ha publicado algunos detalles crípticos sobre la condición del actor, mientras que amigos famosos del intérprete como Nick Cannon o Kevin Hart, ofrecieron actualizaciones alentadoras acerca de su estado a lo largo de las semanas. Sin embargo, algunas de las declaraciones generaron más incertidumbre y, desde entonces, los fans del actor no han hecho más que preguntarse cuál ha sido la “complicación” médica que llevó al actor a esta situación.

