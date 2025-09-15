Los hallazgos que complican al sospechoso por el crimen de Charlie Kirk: rastros de ADN y una nota destruida

WASHINGTON.- El director del FBI, Kash Patel, anunció este lunes la aparición de dos nuevas pruebas que incriminan al único sospechoso por el brutal asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk.

Los rastros de ADN hallados en un rifle en la escena del crimen coinciden con los de Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido el jueves pasado. A su vez, las autoridades encontraron una carta perteneciente al acusado, en la que describía su intención de matar al aliado de Donald Trump.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, anunció Patel en Fox News, en referencia a una herramienta recuperada cerca de la escena, junto con el rifle.

Patel también habló de un intercambio de mensajes con amigos y una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen. “Básicamente [la nota decía] ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel. “Aunque fue destruida, encontramos evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

NEW: FBI Director Kash Patel lays out the timeline of events that led to the capture of Charlie Kirk’s suspected killer:



"For a comparative sake, the Boston bombing, the FBI didn't release images for three days. We know we didn't have three days..."



"I made an executive… pic.twitter.com/HvOsQ9hU3n — Fox News (@FoxNews) September 15, 2025

Los mensajes que el sospechoso envió después del tiroteo, obtenidos por The New York Times, muestran que bromeaba con sus amigos sobre su parecido con la persona buscada por el FBI mientras estaba activa una cacería humana posterior al crimen. En los mensajes, decía que su doble intentaba meterlo en problemas y bromeaba diciendo que necesitaba deshacerse de ese manifiesto y del rifle copia exacta que tenía por ahí.

El jueves por la noche, unas nueve horas después de enviar esos mensajes, se entregó luego de que su padre lo reconociera en imágenes de mayor calidad difundidas por las autoridades.

Robinson, de 22 años, fue arrestado tras una búsqueda de 33 horas, luego de ser apuntado como el responsable del asesinato a sangre fría del fundador del grupo político juvenil conservador Turning point, en la Universidad del Valle de Utah. El joven permanece detenido en Utah y sería acusado formalmente este martes.

Durante su aparición en televisión, Patel aseguró que nadie en el FBI politizaría la investigación. Los investigadores aún no informaron cuál sería el motivo por el cual Robinson supuestamente subió una terraza de la Universidad del Valle de Utah durante un acto al aire libre y disparó con un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello.

Según dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, no está cooperando con las autoridades.

Un monumento en honor del fundador de Turning Point USA Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Orem, Utah Lindsey Wasson - AP

Kirk era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point y utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El asesinato avivó el temor a un repunte de la violencia política en Estados Unidos y a una división cada vez más profunda entre la izquierda y la derecha.

Detalles del sospechoso

El hallazgo del ADN y la carta se suman a otros detalles que Cox reveló en entrevistas televisivas durante el fin de semana.

“Él no está cooperando, pero toda la gente que le rodeaba sí lo está haciendo, y creo que eso es muy importante”, dijo el gobernador republicano.

Una de las personas que aparentemente está hablando con los investigadores es el compañero de piso de Robinson, que también era su pareja sentimental, dijo Cox, citando al FBI. Cox describió al joven como “un hombre en transición a mujer” y dijo que ha sido “increíblemente cooperativo”.

Consultado en el programa State of the Union de la cadena CNN sobre si la identidad de género del compañero de piso es relevante para la investigación, Cox dijo: “Eso es lo que estamos tratando de averiguar ahora mismo... Es fácil sacar conclusiones de eso, y por eso tenemos los casquillos de bala, otras pruebas forenses que están llegando, y tratando de reconstruir todas esas cosas juntas”.

Los investigadores encontraron mensajes grabados en cuatro casquillos de bala, que incluían referencias a memes y chistes sobre videojuegos. Una de las inscripciones decía: “¡Ey, fascista! Atrapa!”, seguido de una combinación de flechas de dirección, una aparente referencia a una secuencia de pulsaciones de botones que desencadena una bomba en un popular videojuego.

En otro casquillo se leía: “Si lees esto, eres gay. LMAO”, abreviatura de “laughing my ass off” (algo así como “me muero de risa”). La cargada retórica de Kirk, que a menudo incluía comentarios anti-LGBT y antiinmigrantes, atrajo a legiones de conservadores, pero también engendró fuertes reacciones entre los progresistas y suscitó críticas generalizadas.

Robinson era estudiante de tercer curso en el programa de aprendizaje de electricidad del Dixie Technical College. Sus amigos lo describieron como una persona muy inteligente, aunque algo reservada, que disfrutaba jugando videojuegos y se interesaba por la actualidad. Estaba registrado para votar, pero no estaba afiliado a ningún partido político, y no tenía antecedentes penales.

Cox dijo que en los últimos meses Robinson, que fue criado en una familia conservadora, se había volcado hacia una “ideología izquierdista”.

Agencias AFP y Reuters y diario The New York Times