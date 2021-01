El músico Jay Kay, líder de la banda británica, suele presentarse en escena con llamativos tocados, entre ellos, uno que simula una cabeza de búfalo como el que lució un manifestante que irrumpió en el Congreso Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El británico Jay Kay, líder de Jamiroquai, respondió tras convertirse en tendencia en Twitter durante el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, que tuvo lugar anoche cuando unos partidarios a Donald Trump irrumpieron por la fuerza a la sede legislativa. "Algunos de ustedes pueden estar pensando que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos monstruos", lanzó en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

Ante las imágenes de Q-Shaman, el hombre que entró vestido con pieles y cuernos al lugar, muchos tuiteros encontraron similitudes con el cantante de la banda, que suele aparecer vestido como cacique en sus shows. La comparación no fue del agrado del cantante quien se manifestó a través de su cuenta en la red social del pajarito. Q-Shaman se presentó sin camisa y con cuernos y pieles, y Jay Kay, quien suele elegir ese tipo de atuendos en sus presentaciones, se desligó del tema. Sobre el look, expresó: "Buenos días Washington, me encanta el tocado, pero no estoy seguro de que sea mi gente. Manténganse a salvo todos":

El hombre en cuestión, cuya imagen recorrió el mundo, se llama Jake Angeli (conocido en las redes sociales como "The Q Guy" o, "The Q-Shaman"). El "chamán" entró al Capitolio con un megáfono y una bandera norteamericano y llegó a meterse incluso en la cámara de senadores y ubicarse en el estrado destinado al presidente del cuerpo legislativo. La "Q" de este personaje tendría que ver con el movimiento Q-Anon, un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya a Donald Trump.

El manifestante conocido como Q-Shaman, dentro del edificio del Capitolio de los Estados Unidos Fuente: AFP - Crédito: Win McNamee

La paz llegó al Capitolio

Después de que la policía lograra recuperar el control del edificio del Capitolio anoche, los legisladores norteamericanos reanudaron el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden, quien fue declarado oficialmente ganador de las elecciones presidenciales de 2020 en las primeras horas de esta mañana. El flamante presidente tomará posesión del cargo el próximo 20 de este mes.

Mientras tanto, tras los eventos de ayer, las cuentas de Twitter y Facebook de Trump se suspendieron. Ya que, según explicó Twitter, el presidente incurrió en "graves violaciones de nuestra política de integridad cívica" con tres de sus tuits.

