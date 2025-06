Jane Sibbett, la actriz de Friends que cambió drásticamente el rumbo de su vida: “Un don que se desarrolló de inmediato”

Los que crecieron en los 90 seguro la recuerdan. Jane Sibbett saltó a la fama por interpretar a Carol Willick, la primera esposa de Ross, en la exitosa serie Friends. Su papel LGBTQ+ generó un fuerte impacto en la audiencia, ya que fue la encargada de protagonizar la primera boda lésbica en televisión. Luego, vino su inolvidable villana, Clarice Kensington, en la película Doble de amor, personaje que terminó por consagrarla. Sin embargo, de un día para el otro, Sibbett decidió abandonar todo y cambiar de vida. La actriz se mudó a Hawaii, se separó y se convirtió en sanadora espiritual, actividad que practica hasta el día de hoy.

Fue en una entrevista con People que la mujer abrió su corazón y reveló los motivos que la llevaron a dejar Hollywood en pleno éxito. “El don lleva aquí 10 años”, dijo sobre cuándo comenzó esta transición de los sets a ser sanadora espiritual. “Cuando trabajo con las manos danzantes, no soy yo. Es la energía de la fuente que fluye a través de mí, y por eso siento solo dicha, alegría y amor cuando estoy en este estado”, confesó.

Jane Sibbett es recordada por interpretar a Carol Willick, la primera esposa de Ross, en la exitosa serie Friends

Durante sus épocas de actriz, Sibbett vivía en Topanga, California, junto a su marido, Karl Fink. Sin embargo, ella siempre soñó con vivir en Hawaii, objetivo que cumplió en 2015 cuando el matrimonio decidió hacer las valijas y mudarse a la isla. Allí, crearon la productora Wild Aloha Studios y se convirtieron en los anfitriones del Big Island Film Festival.

A pesar de que estaban viviendo la vida que siempre habían soñado (o al menos eso es lo que creían), la pareja comenzó a desgastarse y entró en una crisis sin retorno. “ Mi esposo y yo nos separamos cuando estábamos en Hawaii. Yo estaba de rodillas porque todo me rompía el corazón, y parte de eso eran mis problemas con los que tenía que lidiar ”, confesó sobre aquellos años difíciles.

Angustiada por la ruptura, Sibbett comenzó a experimentar una transformación personal que la llevó a encontrar un nuevo camino: el de la sanación energética. “Con mi marido habíamos estado produciendo documentales para sanadores; en especial para uno en particular llamado Abdy Electriciteh. Este sanador me pidió que pasara de trabajar en los documentales a producir estos eventos en vivo, y así comenzó mi creencia en el don de él”, relató sobre cómo se involucró en este nuevo mundo.

“Soy muy tímida, así que acercarme a una multitud y presentarlo a todas esas personas durante todo el día y contar una historia diferente cada vez hizo que comenzara a sentir cómo la energía de la fuente, o la energía de Dios, me atravesaba. Entonces alguien me dijo: ‘Oye, fuiste muy buena en eso. Conozco a alguien más que necesita tu ayuda’. Así que fui con una persona, y luego con la siguiente, y con la siguiente”, recordó quien, de repente, se vio inmersa en un mundo de sanación energética.

Respecto a cómo fue la primera experiencia que vivió en carne propia y que la convenció a seguir en este camino, relató: “ Me tocó el tercer ojo y caí, me desmayé en un estado de éxtasis durante aproximadamente una hora . No tenía ningún pensamiento, no tenía miedo, simplemente había... Ni siquiera puedes decirlo, pero al otro lado era éxtasis. Algunas personas se me acercaron después y dijeron: ‘Vemos esta luz saliendo de tus manos’, porque mientras estaba en el trance sanador, mis manos comenzaron a bailar”.

Ese fue el comienzo de las “manos danzantes” de Sibbett que, según recuerda, la despertaron al día siguiente. “Estaban bailando sobre mi cabeza, y comencé a observarlas con fascinación. Nuevamente sin miedo, sin pensar, solo observando cómo cada dígito se conectaba. Me estaban mostrando cómo podían moverse de forma independiente sin mí”, rememoró, intentando poner en palabras algo que para la lógica no tiene explicación. Enseguida, la actriz llamó a su “mentor” para contarle lo que acababa de vivir y Electriciteh la animó a seguir explorando: “Síguelo, obsérvalo, y veremos qué pasa”, le dijo.

Al principio Jane no se animó y hasta pensó en volver a los sets. “ Nunca aspiré a ser sanadora . Cuando trabajaba con los sanadores, veía sus problemas y pensaba: ‘Eso no es algo a lo que aspirar’. Nunca lo busqué, solo quería volver a ser actriz que era mucho más divertido”, reveló quien, a diferencia de otros curadores, nunca se capacitó ni en trabajo energético ni en métodos de sanación tradicionales.

“Yo no lo llamaría reiki. Mis manos simplemente empezaron a bailar, así que ni siquiera sé qué es. Creo en ello, confío en ello. Esto no fue formación. Simplemente se desarrolló de inmediato”, reflexionó sobre este don que surgió de manera natural.

Jane Sibbett, en otra escena de Friends

Después de casi una década inmersa en estas prácticas, Sibbet reconoció como su experiencia como actriz la ayudó en este nuevo camino. Es que, a la hora de encarnar un personaje, un intérprete se entrega por completo a la historia, convirtiéndose en un vehículo para contarla y es ahí donde hay que soltar el control y confiar en el proceso. “Una musa es una fuente que fluye, al igual que un actor cuando se entrega a un personaje, así que entiendo por qué mi cuerpo está entrenado para dejarse llevar. Eso forma parte de la interacción actoral”, advirtió.

Hoy, después de un largo camino recorrido, J ane se dedica a organizar sesiones de sanación individuales y grupales, así también como retiros espirituales . A su vez, ha logrado fusionar este nuevo don con su experiencia artística a través de una iniciativa llamada “Noon Miracles”, una plataforma en línea diseñada para reunir a artistas, sanadores y narradores.