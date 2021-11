Salma Hayek, frente a frente con el nuevo gran desafío de su carrera en Hollywood: “No pienso casi nunca en el pasado”

La figura de Salma Hayek, sin lugar a dudas, es la de una pionera. Con más de ochenta proyectos a cuesta, la artista mexicana es desde los noventa una referente latinoamericana dentro la industria. Y con su debut en el universo Marvel, en el marco de su rol en el ambicioso film de súperhéroes Eternals , la actriz y productora dialogó con LA NACION sobre este largometraje, su trabajo junto a la directora Chloé Zhao, y cuál es el rumbo de Hollywood en un momento en el que se apuesta por la versatilidad.

Eternals cuenta la historia de un grupo de guerreros alienígenas, que fueron enviados a la Tierra hace miles de años. El objetivo de ellos, era preservarla del ataque de los Deviantes, una raza extraterrestre que había hecho nido en el planeta, con planes de eliminar cualquier rastro de vida. De ese modo, los diez Eternos debieron luchar contra ellos en varias oportunidades, procurando que esa guerra clandestina no alterara la evolución natural de los humanos. En el interior de un grupo tan numeroso era primordial un liderazgo sólido, y ahí es donde entra en juego Ajak, la heroína que personifica Hayek.

-A lo largo de tu carrera interpretaste a mujeres muy apasionadas y temperamentales, pero en Eternals, Ajak es una guerrera más serena, una líder natural que piensa detenidamente cada decisión, ¿sentís que eso habla sobre quién sos vos ahora?

-Como sabrás, viendo el trabajo de Chloé Zhao antes de Eternals, ella no trabajaba con actores profesionales. Entonces a la mayoría de los que estamos en esta película, nos escogió no por nuestra carrera, sino por cualidades humanas que ella sentía que nosotros teníamos, y que quería que le trajéramos a estos personajes. Y aunque tú me ves con mucho temperamento y con mucha energía, yo soy bastante tranquila a la hora de tomar decisiones y a la hora de enfrentar conflictos. No grito, no revoleo cosas, sino que pienso bien y escucho mucho .

Salma Hayek junto a la directora Chloé Zhao; en la foto también se encuentran Angelina Jolie y Barry Keoghan, en una imagen tomada en la avant premier de Eternals TOLGA AKMEN - AFP

-Vos trabajaste con grandes directores, con autores que dejan una firma en cada una de sus películas, nombres como Kevin Smith, Robert Rodríguez, Oliver Stone…

-Y con Julie Taymor y Sally Potter, ¡no las olvidemos!

-No, claro que no, y por eso quería preguntarte, ¿sentís que Chloé Zhao está llamada a ocupar un lugar similar al de estos nombres?

-Ella es una genia. Es muy difícil hacer una película a un nivel que sea grande, explosivo, y visual, y al mismo tiempo lograr algo personal, íntimo, y de conexión humana. Es muy complejo hacer todas esas cosas en una misma escena. También es muy difícil dirigir a diez protagonistas, ver dónde ponés la luz, dónde los ubicas, o cómo se mueve la cámara. Pero ella es súper técnica, y tenía todo clarísimo. Chloé es buenísima con los actores, entendió muy bien el tamaño de la película, pero también entendió quién era ella, para así no perder su firma, como vos dijiste. Y es un reto no perder tu personalidad, no perder tu voz en un lugar tan grande. La verdad es que trabajar con ella fue un placer.

Trailer Eternals -Marvel

Uno de los grandes aciertos en Eternals tiene que ver con la riqueza de su elenco. La realizadora Chloé Zhao comprendió que este grupo de héroes debía reflejar la diversidad del mundo y sus sociedades, y por ese motivo convocó a artistas de distintos países, y a través de ellos contó historias no habituales dentro del cine mainstream , como la de un guerrero casado con otro hombre y padre de un hijo, o la de una superheroína hipoacúsica. Y esa consciencia por romper barreras y hacer del universo Marvel un lugar inclusivo, es uno de los tantos méritos de este film.

-¿Cómo fue la experiencia de formar parte de un elenco tan versátil, con intérpretes provenientes de países como Inglaterra, Corea del Sur o Pakistán?

-Al principio, eso era lo único en lo que pensaba. Decía: “¡Wow! La diversidad, el sueño de tantos se nos hace realidad. Y aquí vengo yo, que no estoy sola, sino que vengo con toda Latinoamérica. Por esta puerta que entro, se viene toda Latinoamérica conmigo”. Pero de repente, también por quien es Chloé, eso pasó muy rápido, y se nos olvidó esa diversidad porque simplemente pasamos a ser una familia.

La causa latina

Desde que se posicionó en Hollywood como una gran estrella, a mediados de los noventa, Salma Hayek nunca dejó de militar a favor de la inclusión latinoamericana. Consciente (y víctima) de muchos clichés de la industria, en una época en la que Hollywood creía que los latinos solo podían personificar a delincuentes o narcotraficantes, Hayek buscaba personajes o encabezaba proyectos que demostraran lo contrario. Y al día de hoy, esa es una causa que no abandona.

-Leyendo viejas entrevistas que te hicieron, encontré que te preguntaban mucho sobre la presencia de latinoamericanos en Hollywood. ¿Pensás que ahora estamos en un momento de la industria en el que finalmente se logró el objetivo de darle a los latinos una mayor participación?

-Yo pienso que la conversación es diferente ahora. Estamos en un proceso de experimentación, de encontrar no solo nuestra identidad, sino también de tomar decisiones importantes que me preocupan, y de las que no tengo las respuestas. Cuando hablaba de la integración de los latinos en el universo, y que nos tuvieran en cuenta, me refería a eso, a la integración. Y ahora que pareciera que está pasando, me encuentro con otra cosa sobre la que no sé qué siento al respecto. Somos parte de algo, pero nos estamos separando más. Siento que en el esfuerzo por ser políticamente correctos, empiezan a aparecer más compartimentos, cuando yo lo que quería era que desaparecieran los límites de esos compartimentos, no que aparecieran más límites y empezaran a decir “colombianos aquí, argentinos aquí, chilenos aquí, españoles allá, brasileños al otro lado, y mexicanos acá”. Y digo que esto es raro para mí, no era lo que me imaginaba, o por lo que peleaba.

-Sería casi como el efecto contrario...

-Claro. Yo buscaba que nos vieran como “parte de”, no que nos fragmentaran más en las diferencias. Hay gente que está en completo desacuerdo conmigo, y no es que yo tenga la respuesta exacta, pero me parece un momento muy interesante del que tenemos que aprender, sobre el que tenemos que seguir charlando, y tomar la decisión de quiénes somos. ¿Nos unimos o nos separamos? Yo digo que nos unimos hasta la muerte.

Salma Hayek junto a su hija, Valentina Paloma Pinault, en el estreno de Eternals, el pasado lunes 18 de octubre de 2021, en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss / Invision / AP) Jordan Strauss - Invision

-¿Pensás en personajes de tu pasado, a los que quizá interpretarías de otra manera, o a los que te gustaría volver? ¿Te detenés a hacer un balance de tu carrera?

-No pienso casi nunca en el pasado. Me acuerdo con cariño, con una sonrisa, y siempre pienso sobre lo que aprendí, y trato de aprender más cada vez que puedo. Pero no paso mucho tiempo deteniéndome en el pasado. Cuando una está muy ocupada, hay que enfocarse en el presente, y eso de repente te da tiempo de organizar el futuro, aunque la verdad es que yo no soy muy organizada, simplemente voy dando vueltas y tratando de hacer las cosas lo mejor posible.