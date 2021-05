Jason Patric y Kiefer Sutherland hablaron sobre el triángulo amoroso que los involucró con Julia Roberts

En 1991 todo estaba listo para el gran casamiento entre Julia Roberts y Kiefer Sutherland. Luego de varios meses en pareja, el 14 de junio de ese año, ambos iban a dar el gran paso. Pero cuando faltaban apenas días para celebrar la boda, Roberts intempestivamente canceló todo, y según aseguraron los medios de la época, se fue de viaje a Irlanda junto a Jason Patric, uno de los mejores amigos de Kiefer. Y a treinta años de ese episodio, ellos dieron su versión de los hechos.

En el marco del podcast titulado Inside of You, Sutherland y Patric se refirieron a uno de los momentos más sonados en la farándula de Hollywood. En la charla, el primero que tocó el tema fue Patric, que comentó: “No me siento del todo cómodo revelando lo que en ese momento hablé con ella, porque no me corresponde. Pero eso que la prensa aseguró con respecto a que yo fui invitado a esa boda, para luego fugarme junto a ella, son estupideces”.

Sin profundizar demasiado, Sutherland agregó: “Fue un momento muy difícil para mí, y para todos nosotros. La verdad es que cuando uno se enamora, se enamora. No hay remedio contra eso. Ella es una persona extraordinaria, y él también. Así que todos seguimos adelante”.

Luego de ese casamiento frustrado, Patric y Roberts mantuvieron una relación que fue muy breve. Y con respecto a la historia de ambos amigos, con el paso del tiempo ellos dejaron esa historia atrás y retomaron el vínculo. “Cuando nos volvimos a encontrar, hubo pocas palabras pero muchas risas y festejos”, reveló Jason, mientras que Sutherland concluyó: “Somos amigos hasta el final”.

LA NACION