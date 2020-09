El protagonista de Beverly Hills 90210 habló sobre el estado de salud actual de Doherty, quien batalla contra un cáncer terminal Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El ex Beverly Hills 90210, Jason Priestley, habló sobre el estado de salud de su compañera en la serie, y gran amiga, Shannen Doherty, quien en febrero comunicó que estaba luchando contra un cáncer terminal.

En diálogo con el programa Studio 10's de Angela Bishop, el actor canadiense de 51 años reveló que intenta llamar a Shannen "con la mayor frecuencia posible" para ver "cómo se encuentra en el día a día", y aseveró que, en las oportunidades que se comunicaron, siempre la notó muy optimista. "Hablamos y siempre está con entereza y buena energía", declaró. "Ella es una mujer muy fuerte, siempre lo fue, y estoy convencido de que peleará lo más fuerte que pueda", añadió.

En febrero, Doherty hizo público que padecía un cáncer terminal. En una charla con el programa Good Morning America, contó que la enfermedad había vuelto. "Tengo cáncer otra vez, en etapa cuatro. Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa. Decir que estoy luchando es poco", expresó.

En 2015, la actriz se había recuperado de un cáncer de mama, tras someterse a una mastectomía y a un tratamiento de quimioterapia, y había festejado en las redes sociales la remisión completa de la enfermedad.

Sin embargo, el cáncer volvió y los profesionales de la salud le comunicaron que estaba en la peor fase. Doherty aprovechó la oportunidad para hacer mención a los mensajes de afecto que recibió en la dura etapa que había comenzado a atravesar a comienzos de año. "Quiero agradecerles a todos por su amor, oraciones y apoyo. Este es un momento extraño, en donde miro hacia abajo y siento que mis pies no están completamente debajo mío. Decir que sufro estrés es realmente muy poco", escribió la actriz en un posteo en las redes sociales.

"Creo que voy a encontrar mi equilibrio. Buscaré en lo más profundo de la fuerza interior que necesito para enfrentar todo esto. Rezo para poder hacerlo con dignidad y gracia. Hay tanto por decir, tanto por compartir, y lo haré. Pero por ahora, por favor sepan cuánto me ayudan a levantarme", remarcó. Doherty también contó que el colega a quien eligió como confidente al enterarse de la dura noticia fue Brian Austin Green, con quien se encontraba filmando el cancelado reboot de la popular serie de la que también formaba parte Luke Perry, cuya muerte, acontecida en marzo de 2019, significó un duro golpe para la actriz.

"Tuve muchos momentos de ansiedad en los que pensé que no iba a poder filmar, y Brian fue la primera persona del grupo que se enteró de lo que me pasaba; se lo conté rápidamente, por lo cual, antes de grabar, siempre me llamaba y me decía que pasara lo que pasara, contaba con él para todo. También hablamos mucho de Luke de manera positiva, siempre intentando recordar los lindos momentos", manifestó la actriz, quien se encuentra muy activa en redes sociales, donde muestra cómo es su cotidianidad, y el disfrute de la naturaleza y sus afectos, con la compañía infaltable de su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko.

