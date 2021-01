Jeff Bridges habló de su salud y contó que el tumor se redujo "drásticamente" Crédito: Instagram

Jeff Bridges hizo una actualización sobre su estado de salud y reveló que el tumor con el que viene lidiando se redujo "drásticamente". El actor, quien fue diagnosticado de un linfoma meses atrás, contó a través de un texto que compartió en su sitio web cómo va evolucionando. "Llegué a casa eufórico con la noticia", expresó.

Así Bridges, de 71 años, llevó la buena noticia a sus seguidores a través de una carta de puño y letra que digitalizó y subió a su web, donde también habló sobre el tenso clima que vive su país y hasta compartió algo de arte.

"Ver a nuestro país atacándose me rompió el corazón. Y me surgió una pregunta: '¿Qué se puede hacer como individuo en una situación así?'. Y llegó a mí una enseñanza de mi mentor, Rozzell Sykes, su mantra era: 'Sé amor'", agregó.

Además, mostró algunos cuadros. El arte, para el actor, viene siendo de gran ayuda en medio de su tratamiento.

Bridges y su enfermedad

Fue el mismo Bridges quien hizo púbico que tenía cáncer con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Como diría The Dude. New S ** T han salido a la luz. Me han diagnosticado linfoma", lanzó.

Y sumó: "Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación".

Días después el actor, ganador del Oscar por Loco corazón, agradeció a sus amigos y fanáticos por su apoyo y compartió una foto de sí mismo vistiendo una bata de hospital mientras recibía el tratamiento. Más tarde subió otra foto para mostrar cómo había recibido los 71 años. "Aquí está lo último: me siento bien, me afeité la cabeza, tengo un cachorro, Monty, y cumplí años, 71", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto, en donde se lo ve posando sonriente en medio de un paisaje soñado.

Su último trabajo en la pantalla grande había sido en la película de Drew Goddard, Malos momentos en el Hotel Royale y, antes de anunciar su diagnóstico, estaba inmerso en la producción de la serie The Old Man, de FX.

