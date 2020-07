Jennifer Aniston pide a sus seguidores que se aseguren de estar en el padrón para poder votar en las próximas elecciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 15:50

Mujeres de todo el mundo están sumándose estos días a un reto que consiste en subir a las redes sociales una selfie en blanco y negro junto a un mensaje claro para la sociedad: la importancia de la autoaceptación y el cuidado entre pares. Famosas de distintas partes del globo también se han unido a la propuesta, como Jennifer Aniston, flamante reina en Instagram, que ha utilizado la plataforma para esta buena causa.

Bajo el hashtag "Desafío Aceptado", la acción empieza cuando una amiga envía a otra un mensaje en el que establece que desea compartir con ella el siguiente pensamiento: "Entre mujeres existen muchas críticas, por lo que deberíamos cuidarnos unas a otras". A partir de entonces, la iniciativa propone invitar a otras para sumar fuerzas.

Siguiendo la cadena, Aniston publicó una deslumbrante foto suya en blanco y negro y escribió: "Gracias a todas las mujeres brillantes y hermosas de mi vida que me enviaron los mensajes más alentadores hoy. A decir verdad, realmente no entiendo muy bien el desafío, ¡pero a quién no le gustan las buenas razones para apoyar a las mujeres! ¡Desafío aceptado!".

La actriz fue más allá y aprovechó la ocasión para hacer una petición. "Quizás la mejor manera en que podemos apoyar a otras mujeres es inscribiéndonos para votar por los problemas que afectan a las mujeres. Animá a todas tus amigas, novias, hermanas, madres e hijas a hacer lo mismo", señaló refiriéndose a la importancia de estar empadronadas para poder emitir sus votos en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Entre otras caras conocidas, Aniston etiquetó a Michelle Pfeiffer, Gal Gadot, Jennifer Lopez, la periodista María Shriver y a otras figuras para participar en el desafío.

El pasado domingo, la célebre actriz se reunió además con sus amigas y ex coprotagonistas de Friends, Courteney Cox y Lisa Kudrow, para recordar a sus seguidores que se aseguren de estar registrados en los padrones para poder votar en los comicios.