Jennifer Aniston habló sobre cómo le afectaron los rumores de embarazo y por qué abandonó la grabación de la reunión de Friends

Jennifer Aniston se refirió a los constantes rumores de embarazo de los que se hizo eco en las últimas décadas y los describió como “dolorosos y desagradables”. En diálogo con The Hollywood Reporter, la publicación que tiene a la actriz de 52 años en la tapa de su última edición, la ex Friends habló sobre ese momento doloroso de su vida, cuando las especulaciones apuntaban a que había decidido priorizar su carrera sobre el tener hijos y formar una familia con su primer esposo, Brad Pitt, con quien estuvo casada de 2000 a 2005. Diez años más tarde, se casó con Justin Theroux, de quien se divorció en 2017, etapa en la que también se habló de un potencial embarazo.

Brad Pitt con Jennifer Aniston, el matrimonio que fue la comidilla de los tabloides por años, incluso mucho tiempo después de su disolución Archivo

“La gente ciertamente proyecta sobre vos y todo eso, pero mi trabajo es decir: ‘Escuchá, te mostraré de lo que soy capaz y vos decidí si querés suscribirte’”, dijo Aniston sobre cómo su vida privada opacaba su carrera. “Entonces desaparecés tanto como podés, te divertís, asumís estos papeles raros, no te importa nada, te divertís, te acordás de que tenés un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y hacés lo mejor que podés”, manifestó la actriz y recordó cómo transitó esos rumores.

“Solía tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y la suposición de: ‘Oh, ella eligió la carrera sobre los niños’”, prosigiuó Aniston. “Es como...no tenés idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿puedo tener hijos? No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable”, amplió en un su relato personal.

Además, se preguntó a sí misma con sarcasmo: “¿Todavía voy a tener gemelos?”, en clara alusión a la infinidad de tapas de publicaciones que especulaban sobre un embarazo. “¿Todavía voy a ser madre a los 52?”, sumó Aniston, quien también hizo una distinción al aseverar que a sus colegas hombres no se les hacen las mismas preguntas que a las mujeres.

“Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; a las mujeres no se nos permite. Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de una computadora y les hubiesen dado el poder de ser un troll. No sé por qué hay tanta crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora”, remarcó la actriz que saltó a la fama con Friends y que consolidó su prestigio televisivo en los últimos años con la serie de Apple TV+, The Morning Show, que le valió una nominación al Emmy y un premio SAG.

La reunión de Friends: “Tuve que abandonar la filmación varias veces”

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volvieron a juntarse para un especial de HBO Max Instagram: @jenniferaniston

En la misma entrevista con The Hollywood Reporter, Aniston recordó cómo fue el rodaje del especial de Friends, que se estrenó el 29 de junio por HBO Max, y reveló que debió abandonar la filmación “en numerosas ocasiones” por cómo la transportaba a otras épocas.

Recordemos que la reunión de los protagonistas de la sitcom, Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer comenzaba con un ingreso de los protagonistas al estudio donde trabajaron durante tantos años, algo que los movilizó muchísimo.

Aniston, en sus inicios en la actuación con Friends Gary Null

“Llegabas ahí y pensabas: ‘Oh, claro, no tuve en cuenta qué era lo que me estaba pasando la última vez que estuve en este lugar’”, explicó la actriz, quien se encontraba en una crisis con Pitt cuando Friends bajó la persiana. “Pensar todo eso me tomó por sorpresa porque me preguntaba: ‘Hola pasado, ¿te acordás de mí? Te acordás cómo todo apestaba? Pensabas que tenías una vida en la que todo iba a ser hermoso pero luego atravesaste el momento más duro de tu vida’”, reflexionó Aniston, sin brindar demasiados detalles.

Trailer de la reunión de Friends