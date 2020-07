Katy Perry confirmó si Jennifer Aniston será la madrina de su hija

En los últimos días, los rumores de que Jennifer Aniston sería la madrina de la hija de Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron a sonar con mucha fuerza. Según algunos medios norteamericanos, la protagonista de Friends e íntima amiga del actor, sería la elegida para ser una de las personas más importantes de la vida de la pequeña. Durante una entrevista, la cantante habló del tema y reveló el misterio.

"Ella nos mandó un mensaje de texto preguntándonos, porque es una de las grandes amigas de Orlando", contó en el programa KIIS1065's Kyle and Jackie O, en donde también reveló que la inquietud de Aniston surgió después de leer en varios artículos que la habían elegido. "Estábamos todos pensando, '¡Wow! Este es un rumor muy loco'".

"Ustedes saben que con ella... bueno, no hay nada que no se haya dicho sobre ella, pero esto es un rumor divertido. No sabemos de donde salió, pero la historia es un producto de los medios y de Internet. Definitivamente deben creer todo lo que leen por ahí", agregó bromeando.

Estos últimos meses han sido muy intensos para la intérprete de "Roar", que no solo se prepara para recibir a su primera hija, sino que también se encuentra en el proceso final de su nuevo álbum, que saldrá el 14 de agosto. "El disco tiene una temática muy esperanzadora y alegre. Se trata de este período de mi vida en donde estoy saliendo de una etapa muy oscura, de dos años de depresión diagnosticada y cómo encontré esperanza, optimismo y luz al final del túnel", contó sobre este trabajo.

A pesar de todo el trabajo que implica un lanzamiento, Katy se dedica a disfrutar a pleno de sus últimos días de embarazo, compartiendo el proceso en sus redes. Si bien al comienzo ella y su pareja intentaron mantener en secreto que estaban esperando un bebé, llegó un punto en el que no pudieron evitar que los rumores comenzaran a sonar con mucha fuerza. Finalmente, la intérprete terminó confirmando que se convertirían en padres a través de "Never Worn White", una de sus nuevas canciones. Desde entonces, la intérprete se ha mostrado más abierta a hablar sobre su estado e incluso a compartir imágenes en las redes sociales.

"Todavía tenemos que decidir su nombre. Tenemos varias propuestas, pero será ella quien nos lo diga. La miraré a los ojos y diré: 'Oh sí, desde luego, ese es tu nombre'", dijo Perry hace unos días, durante una entrevista con Karson & Kennedy, en la radio norteamericana Mix 104.1, cuando le consultaron cómo se llamará la pequeña.