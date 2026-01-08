Katy Perry sorprendió a todos con un beso a Justin Trudeau y un guiño navideño a Orlando Bloom

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau sigue firme: en una serie de fotos que la artista pop compartió en su cuenta de Instagram por las fiestas y las vacaciones de fin de año, incluyó una imagen en la que se la ve dándole un tierno beso al exministro canadiense. Además, aprovechó la oportunidad para mostrar la buena onda que mantiene con Orlando Bloom, su expareja y padre de su hija.

Justin Trudeau en medio de la inmensidad del mar (Posteo de @katyperry en Instagram) instagram.com/katyperry

Katy Perry y Justin Trudeau, muy enamorados (Posteo de @katyperry en Instagram) instagram.com/katyperry

“Holidaze”, escribió la artista de 41 años junto a las imágenes, un compendio de fotos navideñas, días de relax, juegos bajo la nieve, algo de música, tiempo compartido con su pequeña hija de cinco años Daisy Dove Bloom y un paréntesis veraniego junto a Trudeau.

Las fotos con el político son dos: en la primera apenas se lo ve a él en el borde inferior izquierdo, sumergido en el agua, con una gorra blanca. Detrás de él la inmensidad del mar y el horizonte. La segunda es un primer plano de ellos dos: mientras él sonríe a la cámara, ella le da un dulce beso en el cuello.

La mesa amigable de Katy Perry y Orlando Bloom (Posteo de @katyperry en Instagram) instagram.com/katyperry

Orlando Bloom junto a su hija Daisy (Posteo de @katyperry en Instagram) instagram.com/katyperry

Además de incluir a su pareja en su álbum de fotos, Perry se permitió hacerle un guiño navideño a su ex y dejó en claro que la relación entre ellos sigue siendo muy buena, pese a haberse separado el año pasado después de diez años juntos. Entre las fotos que publicó, en una se lo ve a Bloom corriendo sobre el pasto junto a Daisy. En otra, sobre la mesa lista para comer, se pueden ver cuatro papelitos con nombres escritos: el de ella, el de su hija, el de Orlando Bloom y el de Flynn, el primer hijo de 14 años de la estrella de Hollywood, fruto de su relación con la modelo Miranda Kerr.

Los días de relax de Katy Perry y su hija (Posteo de @katyperry en Instagram) instagram.com/katyperry

Un romance inesperado

Cuando nació, la historia de amor entre la estrella del pop global y el ex primer ministro canadiense llamó la atención por lo inesperado del flechazo. El romance, que une otra vez los mundos de la política y del espectáculo, comenzó de forma discreta, aunque no tardó en captar la atención del público, especialmente después de que ambos salieron de relaciones de largo recorrido.

Los primeros indicios de esta conexión surgieron a finales de julio del año pasado, poco después de que Perry finalizara su compromiso con el actor Orlando Bloom, y un tiempo después de la sonada separación de Trudeau y su esposa, Sophie Grégoire. El epicentro de los rumores fue Montreal, Canadá, donde Katy Perry se encontraba con su gira mundial, Lifetimes.

El portal TMZ publicó las fotos de la cena entre Katy Perry y Trudeau en Montreal. Son las primeras imágenes del romance TMZ

El primer encuentro documentado fue un paseo por el pintoresco Mount Royal Park, seguido de una cena íntima en un reconocido restaurante de la ciudad. Las fotografías iniciales, aunque discretas, desataron las especulaciones: ¿era un encuentro profesional, una simple amistad o el comienzo de algo más? Las dudas se disiparon ligeramente cuando, días después, se vio a Justin Trudeau, acompañado por su hija, en la audiencia del concierto de Perry en el Bell Centre, un gesto que sugería un interés más personal que una mera cortesía política.

Fuentes cercanas a la pareja describieron una “conexión instantánea” marcada por una mutua admiración. A pesar de sus trayectorias aparentemente dispares—una, forjada bajo los reflectores del pop internacional; el otro, en el complejo mundo de la política—, Perry y Trudeau compartían un perfil público de activismo y compromiso social.

La cantante estadounidense y el primer ministro canadiense fueron vistos juntos en un yate frente a la costa de Santa Bárbara Daily Mail/Freepik

Durante los meses siguientes, la pareja optó por mantener un perfil extremadamente bajo. La apretada agenda de Perry, con su gira internacional en pleno apogeo, y las nuevas responsabilidades de Trudeau tras dejar su cargo, obligaron a que el romance se desarrollara con discreción y paciencia. Se reportó que ambos estaban “muy interesados el uno en el otro”, pero que las distancias y los compromisos ralentizaban el ritmo. La dinámica era un baile entre continentes, con la promesa de reunirse en los breves periodos de descanso de la cantante.

El secretismo se rompió de forma espectacular a mediados de octubre, cuando unas fotografías exclusivas publicadas por el Daily Mail mostraron a Perry y Trudeau besándose apasionadamente a bordo del yate de la artista, The Caravelle, frente a la costa de Santa Bárbara, California.

La primera foto oficial fue en París, el día del cumpleaños de ella Backgrid/The Grosby Group

La confirmación pública y oficial llegó en un escenario digno de película. Coincidiendo con el 41 cumpleaños de Katy Perry, el 25 de octubre la pareja se reunió en París. Allí, tras disfrutar de una cena y un espectáculo de cabaret en el icónico Crazy Horse de París, salieron tomados de la mano. Por primera vez, Perry y Trudeau se presentaban ante el mundo como pareja, sellando su historia de amor con un gesto sencillo pero definitivo.