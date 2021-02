Jennifer Aniston, una de las mujeres más queridas de Hollywood, cumple 52 años

Jennifer Aniston es una de las mujeres más queridas de Hollywood. La actriz, que hoy cumple 52 años, logró ganarse el amor de la gente y de sus colegas gracias a su carisma, su trabajo y su espontaneidad. Más empoderada que nunca, habiendo logrado dejar atrás el torbellino que fue su divorcio de Brad Pitt y las comidillas de su vida amorosa en general, hoy celebra la vida y se muestra consolidada, no solo a nivel profesional, sino también en lo personal.

“Lo que determina la felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años 50. Ese relato no lo escuchás para los hombres. Esto es parte del machismo, siempre la mujer es la despreciada, la desconsolada y la solterona. Nunca es lo contrario”, expresaba en una entrevista publicada en 2018 en la revista Elle. “Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera”, agregaba.

Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en la ciudad de Los Ángeles, pero pasó toda su infancia en Nueva York junto a sus padres, la modelo norteamericana Nancy Dow y el actor griego John Aniston, conocido por participar en la famosa serie Days of Our Lives.

Si bien es verdad que no todo en su vida fue color de rosas, la estrella aprendió a mirar el lado positivo de las cosas. “Toda mi infancia vi a los adultos ser crueles entre sí. Vi ciertas cosas sobre el comportamiento humano que me hicieron pensar: ‘No quiero esto en mi vida. No quiero ser así ni que ninguna persona con la que me encuentro tenga que sentir algo así’. Así que en cierto punto le pueden agradecer a mis padres. En la vida podés estar enojado, podés ser un mártir. Aunque también podés pensar: ‘¿Tengo limones? ¡Hagamos limonada!’”, afirmó al ser entrevistada por Sandra Bullock para la revista Interview.

Cuando tenía 20 años decidió iniciar su camino en el mundo de la actuación y se mudó nuevamente a California. “Estaba en un camino diferente al resto”, admitió sobre sus primeros días en Hollywood. “Lo único que podía pensar es: ‘Dios, estas chicas californianas no se callan nunca. Hablan de sus sentimientos y lloran frente a las otras todo el tiempo’, y ahí estaba yo, una chica de Nueva York metida en medio de Laurel Canyon (barrio de Los Ángeles), usando un vestido de flores mientras que alguien me ponía un collar de cristal y quemaba salvia alrededor de mi cabeza”.

De ahí en adelante la historia es bastante más conocida: a los 25 se ganó el papel de Rachel Green en la popular serie de Friends y a partir de entonces no paró de trabajar y consolidarse como una de las actrices más queridas por el público y por la industria.

Su vida amorosa

“No me siento vacía. Mis matrimonios han sido muy exitosos, en mi opinión. Cuando llegaron a su fin fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo: por miedo a estar sola o por miedo a no poder sobrevivir. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida”, explicaba Aniston una vez más, intentando dejar atrás la idea de que el fin de sus relaciones amorosas la dejaban devastada.

Jennifer Aniston y Brad Pitt Agencias

La actriz se casó en dos oportunidades. El 29 de julio del 2000 contrajo matrimonio con Brad Pitt, a quien había conocido dos años antes gracias a una cita organizada por sus representantes. Si bien fueron felices durante muchos años, en 2004 la relación entre ambos comenzó a decaer. Los rumores de infidelidad y crisis se hacían cada vez más fuertes, hasta que en enero de 2005, finalmente Brad y Jen anunciaron su separación.

“Me siento muy afortunada de haber experimentado el matrimonio con él. No sabría todo lo que sé hoy en día si no me hubiese casado con Brad. Amo a Brad, de verdad, y lo amaré el resto de mi vida. Es un hombre fantástico, y no me arrepiento de nada ni me voy a castigar por lo que pasó. Pasamos juntos siete intensos años, nos enseñamos a sanar muchas cosas y nos divertimos mucho. Nos ayudamos en un montón de situaciones duras y realmente lo valoro. Fue una hermosa y complicada relación”, le decía a la revista Vanity Fair por aquel entonces.

Jennifer Aniston y Justin Thereaux fueron solo un ejemplo de que aunque algo parezca eterno, puede no serlo

Tras algunos romances pasajeros, en 2010 Aniston comenzó a salir con Justin Theroux, con quien se casó en agosto de 2015 en una ceremonia íntima que tomó por sorpresa a todos los invitados, ya que pensaban que estaban acudiendo al cumpleaños del actor. El 15 de febrero de 2018, antes de que los rumores comenzaran a hacerse más fuertes, la pareja anunció su separación, recalcando que todo se dio en forma amigable y que el cariño seguía intacto.

“Fui avergonzada por mi estado marital, por mi divorcio, por mi falta de novio. Pienso: ‘¿Por qué solo miramos a las mujeres desde un lugar de lástima? ¿Por qué escuchamos esos discursos?”, le decía Aniston en 2016 a la revista Marie Claire. “Simplemente pienso que he trabajado muy duro en esta vida y en esta carrera para ser minimizada y catalogada como una mujer triste y sin hijos”, remarcaba entonces cansada de los señalamientos sobre su vida sentimental.

Los proyectos actuales

Trailer The Morning Show

Hoy los días de Jennifer Aniston están 100% dedicados a su profesión. El 2021 la encuentra grabando la segunda temporada de The Morning Show, la serie con la que volvió a protagonizar un éxito televisivo, y consolidando su rol de empresaria.

A finales de 2020 la estrella anunció que era la nueva directora creativa de una empresa de suplementos alimenticios. “Hace años que empecé a usarla de forma regular, así que cuando se presentó la oportunidad de ser parte de una marca de un modo más grande, salté sobre ella. Siempre he sido una defensora de encontrar el bienestar desde dentro hacia afuera”, anunció sobre su rol en la firma de suplementos alimenticios que vende desde aguas saborizadas hasta proteínas, gelatinas y colágeno bebible.

En la última década, además de actuar, la artista también ha decidido centrarse en la producción e incluso en la dirección. Aniston empezó a invertir su dinero en el mundo audiovisual desde 2008, tanto en películas en las que participaba ella como en otras en las que no. Su último gran paso ha sido invertir en The Morning Show, que se terminó convirtiendo en una serie muy exitosa y que en la que además pudo brillar como actriz dramática.