Cuando en 2002 trascendió que Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban enamorados, la noticia fue una bomba: ella era una de las cantantes más exitosas de la industria y él, una de las jóvenes figuras de Hollywood en ascenso. De inmediato, se convirtieron en el centro de atención de la prensa del corazón, de los programas de televisión y del público: todo lo que sucedía alrededor de “Bennifer” llamaba la atención. Hasta que un mes antes de pasar por el altar, todo se desmoronó. Ahora, luego de 17 años separados, otras parejas, varios hijos y un reencuentro que por fin terminó en matrimonio, la intérprete de “Let´s get loud” decidió blanquear el trastorno que aún sufren por aquella primera relación fallida.

JLo confesó, en esta segunda oportunidad con Ben Affleck, que está completamente enamorada @benaffleckoficiall/Instagram

En medio de la promoción de su próximo álbum, This Is Me… Now, la artista hizo un repaso de su “primera vuelta” con el protagonista de En busca del destino. Lopez y Affleck salieron inicialmente a principios de la década de 2000. Pero el amor llegó a su fin poco después de que cancelaran su boda en 2003. Lopez, entonces, se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos. Affleck hizo lo propio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos. En 2021 y luego del fin de esos dos matrimonios, Lopez y Affleck se reencontraron. Y un año después se casaron en Las Vegas.

“Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todos no pensaron que fuera la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, le contó Lopez a Variety en relación con el lanzamiento musical, que además incluirá una película con sus temas y un repaso por su vida amorosa, con Affleck como protagonista. El cortometraje, dirigido por Dave Meyers, se podrá ver por Amazon.

This Is Me… Now tiene fecha de lanzamiento el 16 de febrero, casi 20 años después de la aparición de This Is Me…Then, uno de sus trabajos más emblemáticos. En esta oportunidad, la también actriz habló sin vueltas de las sensaciones que le produce esta nueva etapa: reveló que siente preocupación por volver a poner en el centro de la escena su vida con Affleck.

“Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, disparó la artista producto del escrutinio que tuvieron que soportar de los medios cuando salieron por primera vez. “Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien sos”, compartió.

Cuando el periodista le preguntó si la película es un largometraje con guion o un documental, Lopez explicó: “Tenés que verla y experimentarla para entenderla. Por eso lo llamo una ‘experiencia musical’. Porque hay música, podés verla, podés oírla y luego podrás vivirla”.

Un anuncio distinto

Una de las primeras imágenes de ​​Ben Affleck y Jennifer Lopez luego de la boda Best Image/The Grosby Group

A finales de noviembre, la mega estrella pop anunció su regreso a la música tras casi una década en silencio con un avance de su próximo videoclip. Lo curioso fue que en el adelanto se pudo ver una carta que data del 24 de diciembre de 2002, aparentemente redactada por Ben Affleck. En ella se lee: “La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”. La emotiva carta concluye con la firma “B”. Ese primer corte, llamado “Can’t Get Enough”, estará disponible el 10 de enero.

El video está acompañado de un texto que revela información sobre el significado del disco. “Cuando era una niña y me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre era ‘estar enamorada’”, se escucha a JLo decir en el avance de su álbum. “Escuchalo, miralo, vivilo”, se lee antes de que cante el estribillo de su canción principal para finalizar el anuncio diciendo “la experiencia musical comienza”.

La película que enamoró a Ben Affleck y JLo

Ben Affleck y Jennifer Lopez durante la premiere de Gigli, la película en la que nació el amor Getty Images

Gigli es una comedia romántica estadounidense lanzada en 2003, dirigida por Martin Brest. Protagonizada por Ben Affleck y Jennifer Lopez, recibió críticas mayormente negativas y fue un fracaso en todo sentido. Dicho de otra forma: nadie se acordaría de ella si no fuera porque ahí nació el amor de sus protagonistas.

La película fue notoria por su falta de química entre los protagonistas y por su guion considerado poco convincente. La relación entre Affleck y Lopez, que comenzó durante el rodaje de la película, atrajo mucha atención mediática, pero la película en sí no tuvo éxito y se convirtió en una de las producciones más criticadas de la década.

