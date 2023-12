escuchar

Jennifer Love Hewitt, quien comenzó su carrera actoral a la edad de 10 años tras su participación en la serie Kids Incorporated de Disney Channel a finales de los 80, reveló que en varias ocasiones se sintió sexualizada por la industria de Hollywood durante su juventud.

Invitada al podcast Inside Of You, la actriz aportó detalles acerca de algunas situaciones a las que tuvo que enfrentarse desde joven en relación a su físico. La artista contó que en una oportunidad, cuando tenía 23 años, un cineasta le dijo en el set que tenía que mostrarse “más sexy” frente a la cámara, y que ella no tenía ni idea en ese momento de lo que significaba semejante petición.

Jennifer Love Hewitt

“ Me dijo: ‘Sólo necesitamos que seas más sexy’. Tuve que apartarlo a un lado y decirle: ‘No sé qué significa eso. Solo tengo 23′ ”, continuó. “Sé que se supone que debo ser algo para la gente, pero no sé lo que eso significa”, recuerda sobre su experiencia en el set de la película Heartbreakers, dirigida por David Mirkin y protagonizada por Hewitt junto a Sigourney Weaver.

Hoy, la intérprete de la serie Party Of Five se ve en condiciones de afirmar que se sintió sexualizada también en varios otros momentos de su carrera. Sobre ello, cuenta: “ No me sentía segura de mí misma. Me sentía observada y que tenía que ser como todos pretendían que fuera, todo el tiempo ”, dijo. “Me llamaron sexy antes de saber lo que era ser sexy. Tenía 17 años cuando salí en la tapa de la revista Maxim, no tenía idea de por qué aparecía en esa portada, pero me sentí honrada y me encantó, aunque ¿por qué?”, llegó a preguntarse con el paso de los años.

Love Hewitt explica que, con el paso del tiempo, comprendió que esas situaciones se daban asimismo en un contexto de cierta vulnerabilidad para ella. “ Esa chica [ella misma] estaba tan insegura y tan confundida, que hacía lo mejor que podía. Pero a esta chica que soy ahora, que tal vez ya no se ve de esa manera, le gusta quien soy. Me siento bien y estoy bien ”, resalta.

En relación a cuál es la relación actual con su imagen, la intérprete añade: “Definitivamente, hay momentos en los que me miro al espejo y pienso: ‘Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado?’ Y hay otras ocasiones en las que digo: ‘Estoy bien’”, menciona.

En el podcast, la actriz también se refirió a cómo los comentarios que reciben las figuras públicas a través de las redes sociales afectan a las personas. El pasado mes de agosto, la estrella de 44 años se mostró renovada con su pelo mucho más corto de lo habitual, ante lo que los usuarios de las redes reaccionaron preguntándole si se había realizado alguna cirugía estética en el rostro. En dos fotografías que reflejan el “antes y el después”, la actriz enseñó cómo sus largos y ondulados mechones rubios se convirtieron en una melena bob castaña en cuestión de horas. “Lista para el otoño”, escribió entonces en su cuenta de Instagram, visiblemente contenta con el resultado.

En esa oportunidad, también aclaró que se puso un filtro mientras se arreglaba el pelo porque “no llevaba ni una gota de maquillaje”, recurso que, según consideró, “quedaba bien con la luz del lugar en donde estaba”, afirmó durante la entrevista.

“Un montón de gente decía cosas como: ‘Jennifer Love Hewitt está irreconocible’. ‘Está irreconocible, así que ha recurrido a los filtros porque no quiere que sepamos lo mal que está ahora a sus 40 años’”, añadió en relación a las repercusiones de su posteo, entre las que pudieron leerse frases como alas siguientes: “No hay manera de que puedas convencerme de que esta es Jennifer Love Hewitt”, lanzó un fan mientras que otro tuiteó: “¿Está Jennifer Love Hewitt detrás de ella o...?”.

La actriz considera que la respuesta a dicha publicación fue “una locura”. Sin embargo, reconoció: “ Pretender que no me importa es una mentira, en Hollywood no querés que te importe lo que la gente piense de vos, pero la verdad es que te importa lo que la gente piensa de vos ”. En su opinión, los fans tienden a pensar en los famosos de una determinada manera para siempre.

