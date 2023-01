Jeremy Renner pelea por su vida: del héroe que ayuda a su comunidad al hombre que se ganó el título de sheriff honorario

escuchar

“Estaba en una reunión con J.J. Abrams hablando sobre su nuevo proyecto, creo era la película Super- 8, y de repente me dice: ”Tom (Cruise) está haciendo una presentación de la nueva Misión: imposible en Paramount. ¿Qué te parecen esas películas, querés ir a verlo?” Por supuesto que dije que sí y una vez allí me explicaron que les interesaba que me sumara a la película. Quise saber la razón y ahí me dijeron que era porque cuando el público me ve en pantalla no está seguro enseguida de si soy de los buenos o un villano”. Eso contaba hace un par de años Jeremy Renner en una entrevista con la revista Vanity Fair. Allí, el actor que interpreta al habilidoso arquero Hawkeye en la saga de los Avengers repasaba su carrera hasta ese momento. Aquella anécdota parece resumir la trayectoria profesional del intérprete que un tiempo después de sumarse a Misión: imposible. Protocolo fantasma como el agente William Brandt se convirtió en Hawkeye, uno de los seis vengadores originales de Marvel y una estrella reconocible a nivel global. Claro que esa ambigüedad que Hollywood supo detectar, esa capacidad para intrigar y mutar entre el héroe y el villano del cuento, también explica parte del interés que produce su vida más allá de las cámaras. Una curiosidad que se agigantó anteayer cuando se dio a conocer la noticia de que Renner había sido internado en estado grave debido a un accidente ocurrido con un vehículo de nieve en su rancho de Lake Tahoe.

Jeremy Renner, cuando fue homenajeado como sheriff honorario de Lake Tahoe Washoe County Sheriff's Office/Facebook

Todavía no se conocen los detalles del incidente y representantes del actor, trasladado en helicóptero hasta un hospital de la zona dónde sigue internado, aseguraron que está en estado crítico pero estable. Pero lo cierto es que a partir del accidente, muchos se enteraron de que para sus vecinos del lugar Renner es tan heroico o más que el mismísimo Hawkeye. Es que, instalado hace una década en Lake Tahoe, una localidad vacacional en el estado de Nevada, el actor lleva años comprando y refaccionado camiones para limpieza de nieve y coches de bomberos con los que asiste a la comunidad del lugar. Gracias a sus esfuerzos y contribuciones benéficas, instaló una estación de bomberos en su propiedad y trabajó con ellos como voluntario durante la época de incendios forestales y fue nombrado sheriff honorario del condado de Washoe, en el que está ubicada la casa en la que tuvo el accidente este fin de semana.

Según contó hace unos meses el actor de 51 años, su propiedad es una suerte de rancho automotor en la que conserva camiones de bomberos, ambulancias y vehículos de nieve para combatir los habituales incendios forestales que arrecian allí durante el verano y las consecuencias de las tormentas de nieve durante el invierno. “Es mi lugar en el mundo”, explicó en varias ocasiones Renner, quién comenzó a trabajar como actor casi de casualidad.

Jeremy Renner como Hawkeye

Nacido en Modesto, California, antes de conseguir el papel del sargento William James en The Hurt Locker, el film de Kathryn Bigelow que lo convirtió en uno de los actores más solicitados de Hollywood, el intérprete hizo de todo. Maquillador profesional, albañil y constructor amateur y experto en bienes raíces, durante muchos años asistió a audiciones fallidas y lidió con jefes de casting que no sabían bien qué hacer con su aspecto que no llegaba a alcanzar los estándares de galán, pero tampoco lo ubicaba del todo en el rubro de actor de carácter. Sin embargo, Renner se las arregló para sobrevivir en la competitiva Los Ángeles. Aunque eso, en más de una oportunidad, significara estar sin luz ni agua corriente, viviendo en las casas a medio terminar que arreglaba junto a un amigo de la infancia. Pero claro, gracias a la exitosa y celebrada The Hurt Locker, en poco tiempo, el actor pasó de ser un ilustre desconocido a formar parte del exclusivo club de los intérpretes nominados al Oscar. Si casi al mismo tiempo de que se probaba el esmoking para asistir a la ceremonia de la Academia tenía que lavarse los dientes en el baño de un Starbucks, porque el suyo no tenía agua, eso le sirvió -recordaba en alguna entrevista- para anticipar lo surrealista que se volvería su vida a partir de ese momento.

Con Ben Affleck en Atracción Peligrosa Claire Folger

Y no solo a nivel profesional. Mientras su carrera florecía con papeles en películas como Atracción peligrosa, de y con Ben Affleck, gracias a la que sumó su segunda nominación al Oscar, las primeras apariciones en el universo audiovisual de Marvel y el papel protagónico en El legado Bourne que parecía encaminarlo en la dirección del héroe de acción, su vida personal se volvió objeto de escrutinio público. Es que mientras filmaba la película de la saga Bourne la noticia de su participación en una pelea en un bar en Tailandia, de la que resultó herido con algunos cortes en sus brazos, dio la vuelta al mundo. El confuso episodio podría haber quedado en el olvido rápidamente, una de las tantas consecuencias de la fama repentina y global, sin embargo poco tiempo después las noticias de su contencioso divorcio y las acusaciones de violencia doméstica de su expareja volvieron a poner a Renner en las páginas de chismes que él tanto decía que querer evitar.

Kyle Chandler y Jeremy Renner en la serie Mayor of Kingstown

De hecho, en una entrevista con la revista People, en septiembre de 2014, el actor explicaba que se esforzaba mucho por preservar la intimidad de su familia y la de su entonces esposa, la actriz canadiense Sonni Pacheco. “No necesito que la persigan por mi fama. Su privacidad es muy importante porque quiero que haga su vida normal sin que la molesten”, contaba Renner quien, en diciembre de ese mismo año, se dio cuenta que ya era una celebridad hecha y derecha cuando los papeles de divorcio presentados por su pareja fueron filtrados a los medios y ganaron el espacio principal en TMZ. En ellos, Pacheco aseguraba que el actor le había robado su pasaporte y su partida de nacimiento y pedía tener la custodia exclusiva de Ava, la pequeña hija de ambos . El conflicto legal se extendió por largo tiempo y sumó acusaciones graves de parte de la mujer que aseguró que el actor había amenazado con matarla y con suicidarse, que abusaba verbal y emocionalmente de ella y que tomaba drogas aun estando con su hija. El actor negó públicamente todas las acusaciones y en aquel tiempo aseguró que se trataba de una estrategia legal por parte de su expareja para conseguir más dinero en el acuerdo de divorcio, al utilizar como moneda de cambio la custodia de su hija, que en aquel momento tenía cuatro años.

Al poco tiempo de aquella brutal exposición de su intimidad y del proceso de divorcio que hasta 2019 continuaba disputándose en los tribunales, Renner decidió instalarse en Lake Tahoe, lejos de los paparazzi que lo perseguían cuando vivía en Los Ángeles. Una decisión que además salvaguardó su carrera, ya que continuó trabajando sin descanso, apareciendo en más aventuras con los Avengers y hasta en la miniserie sobre su personaje, Hawkeye, estrenada en 2021 en Disney+. Además de protagonizar Mayor of Kingstown, la serie disponible en Paramount+ cuya segunda temporada se estrenará en pocas semanas.

Jeremy Renner en la piel de Hawkeye

“Cuando me reuní con Kevin Feige en los estudios Marvel y me ofrecieron el papel para la primera Avengers estaba muy entusiasmado. A esa altura ya había visto Iron Man y me gustaba mucho lo que estaban haciendo, pero también me di cuenta de que el contrato que tenía que firmar con ellos era extenso, incluía otras películas de la saga Avengers y posibles historias individuales para Hawkeye. Ahí pensé: un momento, eso significa que potencialmente podría tener 50 años y seguir vestido con calzas. No creo que nadie quiera ver esa imagen”, se reía Renner en la nota de Vanity Fair al recordar el momento en que dejó de lado sus objeciones y aceptó convertirse en un héroe de la gran pantalla lo que, aparentemente, resultó en que estaba dispuesto a serlo también fuera de ella.