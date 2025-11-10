Jeremy Renner se defendió de la denuncia por acoso que le hizo una directora de cine

Tras el impacto público que provocó la denuncia por acoso en su contra, Jeremy Renner se pronunció públicamente mediante sus abogados para desmentir las acusaciones de la directora Yi Zhou, que alegó que el actor de Marvel le envió de imágenes pornográficas no solicitadas y la amenazó.

Aunque no lo hizo directamente, el actor difundió una carta con su descargo mediante sus representantes. “Las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas”, expresó uno de sus portavoces al medio norteamericano TMZ, donde negó por completo la versión difundida por Zhou.

Zhou denunció al actor por acoso y por envío indebido de fotografías

En la carta firmada por Renner, se aclaró que el vínculo profesional entre ambos comenzó luego de que él participara en el documental Crónicas de Disney, dirigido por Zhou. En el escrito, el actor sostuvo que fue la cineasta quien intentó seducirlo durante su encuentro en julio.

“La señora Zhou acosó de forma implacable y agresiva a mi cliente durante meses sin que este haya correspondido, salvo por un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025. Mi cliente sostiene que cualquier relación entre ellos fue consensuada”, expresó Jeremy en la carta.

De acuerdo con esa versión, el primer contacto fue consentido, pero después Renner manifestó que no deseaba continuar con ningún tipo de vínculo. Aseguró además que la cineasta lo acosó de forma persistente y que fue ella quien le envió mensajes explícitos.

No obstante, Zhou relató lo contrario en distintas entrevistas y publicaciones, en las que acusó al actor de haberla hostigado. En su cuenta de Instagram incluso difundió capturas de mensajes que presuntamente él le habría mandado.

La directora expuso el caso en sus redes sociales

Renner sostuvo que nunca le dio motivos para pensar que existía una relación más allá de su primer encuentro y que Yi lo amenazó con dañarlo públicamente si no accedía a promocionar su documental o fingir que eran pareja.

“Las afirmaciones de Zhou de que él le envió fotografías no solicitadas y que la amenazó son meras represalias por haber rechazado sus insinuaciones románticas y no promocionar sus proyectos. Si la señora Zhou continúa difundiendo estos falsos e infundados rumores, nos reservamos el derecho a tomar las acciones legales necesarias”, advirtieron los abogados de la estrella de Hollywood.

En los últimos días, Yi Zhou compartió en redes sociales varias capturas con imágenes íntimas que, según ella, fueron enviadas por el actor de Avengers. Estas publicaciones aparecieron luego de una serie de posteos donde la directora lo acusó de acoso y amenazas.

“Con profundo pesar, tristeza y decepción, me veo obligada a compartir una verdad que guardé en secreto durante demasiado tiempo. En los últimos meses, viví con miedo por mi seguridad y con una profunda angustia por el trato que recibí”, escribió Zhou.

Zhou mostró los mensajes en su cuenta de Instagram

La realizadora presentó sus primeras denuncias hace una semana en Instagram y afirmó que la relación comenzó cuando Renner la contactó enviándole “una serie de imágenes pornográficas no solicitadas de sí mismo por mensaje directo y WhatsApp”.

“Creí en el poder del amor”, agregó la cineasta, con lo que reconoció que mantuvieron una relación. También publicó capturas de conversaciones donde se ven fotos íntimas y mensajes. En una de ellas, lo llama “cerdo” y el actor le responde amenazando con denunciarla ante Inmigración, debido a su nacionalidad china.

“Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria. Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención”, relató ella. “Yo no lo busqué, él me persiguió. Ni siquiera sabía su nombre, nunca vi una película suya. Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo”, declaró a medios estadounidenses.