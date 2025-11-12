Jeremy Renner quiere demandar a la directora Yi Zhou en medio de las acusaciones en su contra

En medio de la denuncia por acoso que lo tiene en el centro de la polémica, Jeremy Renner volvió a ser noticia tras la reacción de su equipo legal. El actor advirtió a la directora Yi Zhou que podría iniciarle una demanda millonaria si utiliza su imagen o voz sin autorización en una de sus próximas películas.

La disputa surge a raíz de la denuncia por acoso que la cineasta china presentó contra Renner, en la que también sostuvo que el actor había aceptado participar en una película creada con inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto derivó en una nueva controversia: Jeremy, a través de sus abogados, le advirtió a Zhou que emprendería acciones legales si utilizaba su imagen o voz en ese film, ya que su consentimiento solo abarcaba el documental que realizaron en conjunto.

Zhou denunció al actor por acoso y por envío indebido de fotografías

En una carta difundida por medios especializados de Hollywood, el abogado de Jeremy Renner fue tajante al afirmar: “Usted no tiene ninguna relación personal con mi cliente, aparte de un encuentro extremadamente breve y totalmente consensuado en una sola ocasión en julio de 2025″. De esta manera, el representante del actor desmintió la versión de la cineasta sobre un supuesto vínculo más cercano.

Además, el letrado aseguró que “es falso” que Renner haya narrado una película animada creada con inteligencia artificial. En el escrito, advirtió: “Mi cliente no tiene conocimiento alguno ni participó voluntariamente en ningún proyecto de animación o de otro tipo generado por IA con usted, aparte de su documental sobre Disney”. Y agregó que, si la directora insiste en utilizar su nombre, imagen o voz en cualquier otro proyecto, “se expondrá a una responsabilidad multimillonaria por apropiación indebida de los valiosos derechos de imagen de mi cliente”.

Qué fue lo que pasó con Jeremy Renner

En los últimos días, la directora china Yi Zhou compartió en sus redes sociales una serie de capturas de pantalla que, según afirmó, muestran mensajes y fotos íntimas enviadas por el actor Jeremy Renner. Estas publicaciones aparecieron poco después de que la cineasta denunciara públicamente haber sido víctima de acoso y amenazas. “Con profundo pesar, tristeza y decepción, me veo obligada a compartir una verdad que guardé en secreto durante demasiado tiempo. En los últimos meses, viví con miedo por mi seguridad y con una profunda angustia por el trato que recibí”, expresó Zhou en uno de sus comunicados.

Zhou mostró los mensajes en su cuenta de Instagram

La realizadora relató que las primeras acusaciones surgieron una semana atrás, cuando publicó en Instagram varios mensajes acompañados de hashtags que pedían “cancelar” al intérprete de Avengers. Según su versión, todo comenzó cuando Renner la contactó en junio, tras conocerse en una entrevista para un documental. Zhou aseguró que, desde entonces, el actor le envió “una serie de imágenes pornográficas no solicitadas” y que, con el paso del tiempo, mantuvieron un breve vínculo consensuado. “Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria. Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención”, señaló la directora.

En las capturas difundidas se observan presuntos intercambios de mensajes entre ambos, en los que la cineasta lo llama “cerdo” y el actor responde con una amenaza relacionada con su estatus migratorio. En declaraciones al Daily Mail, Zhou afirmó tener “una colección de fotos y gifs pornográficos” que Renner le habría enviado sin su consentimiento. “Yo no lo busqué; él me persiguió. Ni siquiera sabía su nombre, nunca vi una película suya. Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo”, concluyó.

En su defensa, el actor, por medio de sus representantes, expresó en el medio norteamericano TMZ: “Las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas”. “La señora Zhou acosó de forma implacable y agresiva a mi cliente durante meses sin que este haya correspondido, salvo por un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025. Mi cliente sostiene que cualquier relación entre ellos fue consensuada”, continuó el comunicado.

“Las afirmaciones de Zhou de que él le envió fotografías no solicitadas y que la amenazó son meras represalias por haber rechazado sus insinuaciones románticas y no promocionar sus proyectos“, agregó.